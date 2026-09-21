Este lunes 21 de setiembre de 2026, la tradición de regalar flores amarillas vuelve a impulsar la demanda en los mercados y florerías del Perú. En Lima, el Mercado de Flores de Piedra Liza, ubicado en el Rímac, concentra diversas alternativas para quienes buscan sorprender a una persona especial, con precios que dependen del tipo de flor, el número de unidades y la presentación del ramo.

¿Cuánto cuestan los girasoles en el Mercado de Piedra Liza?

Los girasoles son los protagonistas de la temporada. De acuerdo con la información recogida en el mercado del Rímac, los girasoles importados desde Ecuador se venden en paquetes de 10 unidades a S/35, mientras que los de producción nacional se ofrecen a S/25 por una docena. La diferencia está relacionada con el origen de las flores, aunque los comerciantes señalaron que ambas alternativas tienen una calidad percibida similar.

Para quienes buscan un detalle más pequeño, también existen opciones económicas. Un ramito compuesto por un girasol y una rosa amarilla tiene un precio de S/15, mientras que los arreglos con cinco girasoles pueden adquirirse desde S/30. Los ramos con base floral, por su parte, llegan a costar alrededor de S/50, según la composición y el acabado elegido.

Ramos de flores amarillas llegan hasta los S/300

El precio más elevado identificado en el recorrido corresponde a un ramo buchón de 50 girasoles importados, cuyo valor alcanza los S/300. Este tipo de arreglo se caracteriza por su gran tamaño y una presentación más elaborada, por lo que está dirigido a compradores que desean entregar un obsequio de mayor impacto visual.

Otra alternativa son los lirios amarillos, comercializados en paquetes de 10 varas a S/55, con una oferta rebajada frente al precio original de S/60. Asimismo, las astromelias y las rosas amarillas amplían la variedad disponible, con arreglos combinados cuyos costos se sitúan entre S/25 y S/70, dependiendo del modelo y la cantidad de flores.

¿Dónde comprar flores amarillas y cómo ahorrar?

Los compradores pueden acudir a mercados especializados como Piedra Liza para comparar precios y elegir entre flores sueltas, paquetes o ramos preparados. Una alternativa es adquirir las flores por cantidad y solicitar un arreglo personalizado, aunque el costo final dependerá del envoltorio, la base floral, la decoración y la mano de obra. Los comerciantes también indicaron que algunos arreglos pueden conservarse frescos hasta una semana gracias al uso de esponjas florales.

En ese sentido, el presupuesto para regalar flores amarillas este 21 de setiembre puede adaptarse a diferentes posibilidades económicas: desde un detalle de S/15 hasta un ramo de S/300. Comparar las presentaciones, consultar si el precio corresponde a flores nacionales o importadas y revisar el estado de los tallos antes de comprar son recomendaciones útiles para elegir un obsequio sin gastar más de lo previsto.

¿Dónde comprar flores amarillas y cómo ahorrar?

Los compradores pueden acudir a mercados especializados como Piedra Liza para comparar precios y elegir entre flores sueltas, paquetes o ramos preparados. Una alternativa es adquirir las flores por cantidad y solicitar un arreglo personalizado, aunque el costo final dependerá del envoltorio, la base floral, la decoración y la mano de obra. Los comerciantes también indicaron que algunos arreglos pueden conservarse frescos hasta una semana gracias al uso de esponjas florales.

En ese sentido, el presupuesto para regalar flores amarillas este 21 de setiembre puede adaptarse a diferentes posibilidades económicas: desde un detalle de S/15 hasta un ramo de S/300. Comparar las presentaciones, consultar si el precio corresponde a flores nacionales o importadas y revisar el estado de los tallos antes de comprar son recomendaciones útiles para elegir un obsequio sin gastar más de lo previsto.

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