Luego de que el Vaticano informara sobre la recuperación favorable del papa León XIV tras una intervención quirúrgica por un adenocarcinoma pulmonar, muchas instituciones y organizaciones continúan con la preparación para su visita al Perú. De hecho, el Gobierno nacional estima que la visita del Santo Padre al país podría movilizar a unas 854 000 personas, entre ellas más de 50 000 turistas extranjeros, quienes buscarán acercarse a él para recibir su bendición. En ese sentido, la llegada del pontífice no solo moviliza la fe de miles de personas, sino que también pone de manifiesto el talento de los artesanos nacionales. En San Juan de Lurigancho, elaboraron pequeñas figuras en 3D del papa, hechas de yeso cerámico, que buscan rendir homenaje a Robert Prevost y se comercializan en diversas ciudades del país. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿DÓNDE CONSEGUIR LA ESTATUILLA EN 3D DEL PAPA LEÓN XIV?

En declaraciones a TVPerú, Albert Torres, egresado de la Escuela de Bellas Artes, contó que en su taller, ubicado en San Juan de Lurigancho, elabora, junto a un grupo de personas, estatuillas en 3D del papa León XIV con yeso cerámico, con el objetivo de rendirle homenaje durante su visita al Perú. Según narró el escultor, este negocio familiar nació con su abuela y continuó durante más de 20 años bajo el cuidado de sus padres.

Ahora, sus tres hijos mantienen viva esta tradición, mientras que él aporta innovación al taller mediante diseños contemporáneos que permiten elaborar esculturas del Santo Padre con gran nivel de detalle y realismo. Así, la demanda de estas hermosas estatuillas ha aumentado entre los fieles católicos, quienes acuden a las galerías del Barrio Chino, en el Centro de Lima, y a distintas ciudades del norte del país, como Chiclayo, para adquirirlas.

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL HORARIO DE INGRESO A LA MISA DEL PAPA LEÓN XIV EN LA BASE AÉREA LAS PALMAS?

Tras habilitarse las entradas a través de Ticketmaster para la misa que el papa León XIV celebrará este lunes 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas, Anlly Condeña Ríos, integrante de la Comisión Central de la Visita Papal, informó en declaraciones a RPP que los asistentes deben respetar el horario y el bloque asignados en sus entradas para evitar inconvenientes. Asimismo, precisó que quienes lleguen después de la hora indicada deberán esperar a que el Santo Padre concluya su tradicional recorrido en el papamóvil, programado entre las 9:00 y las 10:00 a. m., para que se reanude el ingreso al recinto.

“Si por ahí alguna persona por trabajo, por cualquier razón, no puede llegar a su tiempo (...) llega más allá de las 8 de la mañana, va a tener que esperar que el santo padre haga su recorrido”, indicó Condeña Ríos, instando a los feligreses a respetar el horario y llegar temprano. Es importante recordar que, el ingreso de las personas a la misa del papa en Las Palmas se realizará en tres grupos. Es decir, el primero podrá acceder desde las 10:00 p. m. del domingo 15 de noviembre, el segundo a partir de la 1:00 a. m. y el tercero desde las 4:00 a. m. del lunes 16 de noviembre.