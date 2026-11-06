Por Manuel Gomez

Luego de que el Vaticano informara sobre la recuperación favorable del papa León XIV tras una intervención quirúrgica por un adenocarcinoma pulmonar, muchas instituciones y organizaciones continúan con la preparación para su visita al Perú. De hecho, el Gobierno nacional estima que la visita del Santo Padre al país podría movilizar a unas 854 000 personas, entre ellas más de 50 000 turistas extranjeros, quienes buscarán acercarse a él para recibir su bendición. En ese sentido, la llegada del pontífice no solo moviliza la fe de miles de personas, sino que también pone de manifiesto el talento de los artesanos nacionales. En San Juan de Lurigancho, elaboraron pequeñas figuras en 3D del papa, hechas de yeso cerámico, que buscan rendir homenaje a Robert Prevost y se comercializan en diversas ciudades del país. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?