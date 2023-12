La época decembrina que incluye el festejo de la Navidad y el Año Nuevo, suele ser recibida por un gran porcentaje de personas como una temporada llena de ilusión, esperanza y sobre todo vitalidad reflejada en la alegría. Dicha felicidad repercute sin duda en un estado de ánimo que aparentemente expresa solidez, pero por factores económicos podría verse impactada negativamente hasta el punto de terminar preocupado tras una jornada laboral, por ejemplo. A propósito de este tema vinculado al logro del bienestar que alguna vez abordó Steve Jobs, conoce qué refiere la Universidad de Harvard acerca de los niveles socioeconómicos que repercuten en la prosperidad de una persona, y cuánto dinero requieres para alcanzar la satisfacción personal.

¿A CUÁNTO ASCIENDE EL MONTO DE DINERO QUE NECESITAS PARA ALCANZAR LA FELICIDAD ABSOLUTA SEGÚN UN HISTÓRICO ESTUDIO REALIZADO POR LA UNIVERSIDAD DE HARVARD?

Dicen que el “dinero no compra la felicidad”, pero contar con un empleo seguro y fijo, por ejemplo, aumenta esa sensación de satisfacción que el poder económico otorga de manera inconsciente, y determina en cierta forma el nivel de prosperidad al que podemos llegar si percibimos más o menos ingresos, tal y como lo expone un estudio que data de hace 85 años aproximadamente sobre el Desarrollo de Adultos a cargo de la Universidad de Harvard.

Encontrar la clave para una vida feliz fue el objetivo de Robert Waldinger, el director detrás del rastreo, evaluación y observación de miles de personas estadounidenses a lo largo de dicho tiempo, y que en pleno siglo XXI decidió compartir resultados reflejados en datos que también exponen información acerca de la riqueza como fuente de bienestar absoluta.

Según lo refiere en una entrevista concedida a The Guardian, medio británico que utiliza también un artículo de investigación de Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) para establecer lineamientos basados en la influencia de la economía como componente de la felicidad, el factor que hace durar los efectos positivos en un ser humano no son realmente los buenos ingresos salariales o remunerativos, sino más bien la relación interpersonal creada por gustos e intereses en común.

Con respecto al monto económico exacto que brinda plenitud y otorga felicidad de acuerdo al estudio de PNAS, resulta importante destacar que la cifra anual ascendía en 2010 a un total de 75 mil dólares que actualmente, por ejemplo, pasado a soles llega a los casi 300 mil.

“Los ingresos elevados mejoran la evaluación de la vida pero no el bienestar emocional”, se titula el artículo de investigación publicado por la reconocida revista científica, con la cual coincidentemente el psiquiatra de la Facultad de Medicina de Harvard, Robert Waldinger, expresa similitud de cuestionamientos y pensamientos expresados de la siguiente manera:

- “Somos menos felices cuando luchamos por la seguridad alimentaria y la vivienda”

Cabe resaltar, que para PNAS, también, “los bajos ingresos exacerban el dolor emocional asociado con desgracias como el divorcio, la mala salud y la soledad”, y de esa forma concluyen que “los ingresos altos compran satisfacción con la vida pero no la felicidad”.

FRASES INSPIRADORAS DE STEVE JOBS ACERCA DE LA FELICIDAD

“No dejes que la opinión de otras personas ahogue tu propia voz”

“Reemplaza el peso de tener éxito por la libertad de volver a empezar”

“La pregunta más persistente y urgente de la vida es: ¿qué estás haciendo para otras personas?”

“Estoy convencido de que la mitad de lo que separa a un emprendedor de éxito de uno sin éxito es pura perseverancia”

“Inventemos el mañana y dejemos de preocuparnos sobre lo que pasó ayer”

“La gente que está lo suficientemente loca para pensar que pueden cambiar el mundo es la gente que lo consigue”

LAS 3 PREGUNTAS CLAVES QUE STEVE JOBS PLANTEA PARA ALCANZAR LA FELICIDAD

Ser feliz debería reflejar tranquilidad en el ser humano, así como un estado de gracia en el cual podamos establecernos para encaminar la vida que deseamos tener, y Steve Jobs trató de valorar siempre pese al diagnóstico negativo recibido allá por el 2004.

A pesar de las adversidades que le significó el enterarse que padecía cáncer de páncreas, la mente maestra detrás de Apple aún tenía fuerzas para compartir su legado, y fue así como antes de consumarse el fallecimiento, participó en un discurso de graduación de la Universidad de Stanford donde, entre otros pensamientos, se refirió al sentido del bienestar, la satisfacción y una bonanza que para él representaba todo un hábito.

Con un 2023 que se acaba e invita a reflexionar de cara al venidero 2024, te compartimos el listado compuesto por 3 preguntas que de acuerdo a la visión, ángulo y punto de vista de Steve Jobs, debes hacerte interna y personalmente a fin de poder acercarte a la felicidad que tanto anhelas o ambicionas para tu vida:

1- “¿Estoy viviendo la vida que quiero y haciendo el trabajo que quiero hacer?”

2- “Si hoy fuera el último día de mi vida, ¿querría hacer lo que estoy haciendo hoy?”

3- “¿Estoy haciendo lo que amo?”

En el recuerdo de aquel concientizador y emotivo discurso dirigido para alumnos de la Universidad de Stanford en 2005, podemos resaltar otras frases célebres expresadas por el magnate empresarial que falleció a los 56 años, tales como “Tu tiempo es limitado, así que no lo desperdicies viviendo la vida de otra persona”, “Muchas de las cosas con las que tropecé al perseguir mi curiosidad e intuición resultaron tener un gran valor más tarde”, entre otras inspiradoras, positivas y emotivas.