¿Cuánto ganan por minuto? Estos son los deportistas que más dinero generan | Foto: @cristiano
¿Cuánto ganan por minuto? Estos son los deportistas que más dinero generan | Foto: @cristiano
Por Redacción EC

Los grandes deportistas del mundo pueden acumular millones de dólares en un solo año gracias a sus contratos, premios, bonos y acuerdos comerciales, pero una forma distinta de dimensionar esas cantidades es calcular cuánto representan por cada minuto del año, incluso durante sus periodos de descanso. Sportico realizó sus estimaciones sobre los ingresos obtenidos durante 2025 y, a partir de ellas, es posible comparar a figuras de distintas disciplinas bajo un mismo criterio, de manera uniforme. Cabe señalar que el resultado es un promedio que incluye incluso las horas en las que los atletas descansan o están de vacaciones, por lo que no equivale a un pago real por minuto. Descubre quiénes encabezan esta lista y qué hay detrás de estas sorprendentes cifras que muestran la magnitud de sus ingresos.

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