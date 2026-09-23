Los grandes deportistas del mundo pueden acumular millones de dólares en un solo año gracias a sus contratos, premios, bonos y acuerdos comerciales, pero una forma distinta de dimensionar esas cantidades es calcular cuánto representan por cada minuto del año, incluso durante sus periodos de descanso. Sportico realizó sus estimaciones sobre los ingresos obtenidos durante 2025 y, a partir de ellas, es posible comparar a figuras de distintas disciplinas bajo un mismo criterio, de manera uniforme. Cabe señalar que el resultado es un promedio que incluye incluso las horas en las que los atletas descansan o están de vacaciones, por lo que no equivale a un pago real por minuto. Descubre quiénes encabezan esta lista y qué hay detrás de estas sorprendentes cifras que muestran la magnitud de sus ingresos.

¿CUÁLES SON LOS DEPORTISTAS QUE MÁS DINERO GENERAN POR MINUTO?

Para comparar todos los deportes, los ingresos anuales estimados se distribuyeron entre los 525.600 minutos que tiene un año de 365 días. Las cifras fueron redondeadas al dólar más cercano, dejando el ranking de la siguiente manera:

Cristiano Ronaldo | US$495 por minuto Canelo Álvarez | US$261 Lionel Messi | US$247 Juan Soto | US$246 LeBron James | US$245 Karim Benzema | US$219 Stephen Curry | US$201 Shohei Ohtani | US$195 Jon Rahm | US$192 Kevin Durant | US$192 Lewis Hamilton | US$190 Kylian Mbappé | US$181 Giannis Antetokounmpo | US$179 Rory McIlroy | US$174 Max Verstappen | US$158

¿QUÉ INGRESOS SE TOMARON EN CUENTA PARA EL CÁLCULO?

Las estimaciones reúnen diferentes fuentes de dinero obtenidas durante 2025. No se trata únicamente del sueldo que recibe cada atleta por competir. Sportico también considera premios, incentivos, bonos de firma y otros pagos relacionados con su actividad profesional.

En el caso del golf, se incorporaron determinados bonos del PGA Tour y pagos de firma de LIV Golf. Para fútbol y baloncesto se utilizaron salarios promedio ponderados de las temporadas 2024-25 y 2025-26, además de los bonos cobrados durante 2025. En la NBA, los salarios de la campaña 2024-25 fueron ajustados debido al dinero retenido mediante el sistema de escrow.

¿QUÉ PAPEL TIENEN LOS PATROCINIOS Y OTROS INGRESOS COMERCIALES?

Una parte importante de las cifras procede de actividades ajenas a la competencia directa. El cálculo incluye dinero generado mediante patrocinios, licencias, regalías, apariciones, productos de memorabilia, medios de comunicación, libros y otros acuerdos comerciales.

Sportico realizó más de 30 entrevistas con personas vinculadas a la industria para estimar estos ingresos. Sin embargo, las ganancias obtenidas mediante inversiones no forman parte del cálculo. Tampoco se contabilizan normalmente las participaciones accionarias en marcas promocionadas hasta que estas son vendidas.

¿POR QUÉ ESTA CIFRA NO SIGNIFICA QUE COBREN ESE DINERO CADA MINUTO?

El monto obtenido representa únicamente un promedio matemático de los ingresos estimados durante todo 2025. Por ello, no significa que un deportista reciba esa cantidad de dinero de manera literal cada minuto. Sus contratos también contemplan aspectos como entrenamientos, preparación, disponibilidad, recuperación, rendimiento y el valor comercial que aporta a su equipo o disciplina. Además, los premios, bonos, lesiones y participación en competencias pueden hacer que los ingresos cambien considerablemente de un año a otro.

Además, una cifra elevada por minuto no garantiza estabilidad económica durante toda la carrera. Para entender su impacto se deben considerar el salario, los ingresos variables, los impuestos y la duración de la vida profesional, así como la estabilidad de los contratos y la administración del patrimonio, según informa la plataforma web de Sportico.

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