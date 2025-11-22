A pocas semanas del cierre del año escolar, miles de familias buscan con urgencia el atuendo ideal para la ceremonia de promoción de sus hijos. Gamarra vuelve a ser el punto clave para estas compras, pero los precios, lejos de mantenerse estables, suelen elevarse a medida que se acercan las celebraciones.

Muchos padres llegan con un presupuesto definido, pero terminan enfrentando gastos mayores debido a la variedad de prendas, accesorios y servicios adicionales que exige la ocasión. Descubre cuánto suelen desembolsar las familias y qué factores empujan estos costos al alza.

¿CUÁNTO GASTAN REALMENTE LOS PADRES EN VESTIDOS Y TRAJES DE PROMOCIÓN?

El gasto total varía según el atuendo y los detalles elegidos, pero en la práctica suele superar con facilidad las expectativas iniciales. En el caso de las niñas, un vestido confeccionado en tafeta o tul fantasía puede rondar los 180 soles. Una madre relató que había reservado “algo de 200 soles solo para el vestido”, aunque el monto creció al sumar el resto del conjunto. Los zapatos pueden costar unos 80 soles y los accesorios, como carteras o coronas, agregan cerca de 120 soles más. A eso se añade el arreglo personal, como el esmaltado tradicional de uñas, que en lugares como Jesús María tiene precios desde 25 soles. En conjunto, el gasto total puede sobrepasar los 580 soles, obligando a muchas familias a ajustar su presupuesto o buscar alternativas más económicas.

Para los niños, la inversión también es significativa. Una camisa sencilla cuesta alrededor de 35 soles, mientras que un terno puede llegar a 250 soles según el modelo solicitado por la escuela. Al incluir los zapatos, el desembolso asciende a aproximadamente 405 soles. En el caso de estudiantes de grados superiores, hay ternos desde 180 soles, disponibles en diversos colores y tallas. De esta forma, tanto para niñas como para niños, los gastos finales suelen quedar por encima de los cálculos iniciales.

Foto: Event Planners Perú.

¿POR QUÉ LOS PRESUPUESTOS SE DESCONTROLAN TAN RÁPIDAMENTE?

Los importes crecen debido a compras que, aunque parecen pequeñas, se acumulan con rapidez. El deseo de que los hijos luzcan impecables en su día de promoción lleva a los padres a añadir elementos adicionales como accesorios, maquillajes infantiles o servicios de salón. Además, las tendencias influyen directamente en la compra, pues la variedad de diseños y colores, algunos considerados “están saliendo de moda”, según una vendedora, motiva a las familias a optar por piezas más exclusivas o modernas, elevando así la inversión total, según informa Infobae.

¿QUÉ RIESGOS DEBEN TOMAR EN CUENTA LOS PADRES DURANTE LA ORGANIZACIÓN?

Más allá del gasto económico, existe un riesgo adicional vinculado a la administración de los fondos de promoción. En los últimos meses se han reportado casos de tesoreras que habrían usado el dinero recaudado para fines personales, generando disputas entre padres. Para evitar malos manejos, se recomienda exigir informes periódicos, mantener una supervisión conjunta y, de ser posible, incluir a la asociación de padres en la gestión. Con ello se garantiza que cada aporte cumpla su propósito y que las celebraciones se desarrollen sin contratiempos.