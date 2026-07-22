Los próximos feriados ya empiezan a marcar la agenda de millones de peruanos. Para algunos serán la oportunidad perfecta para hacer una escapada, compartir con la familia o simplemente descansar de la rutina. Para otros, especialmente las empresas, estas fechas implican una planificación mucho más rigurosa, ya que cualquier error en la aplicación de las normas laborales puede traducirse en reclamos de los trabajadores o incluso en sanciones económicas impuestas por la autoridad inspectiva. Con el segundo semestre en marcha, conocer cómo funcionan los feriados nacionales se vuelve indispensable tanto para empleados como para empleadores.

Aunque muchas personas solo prestan atención a las fechas libres cuando se acercan, los feriados tienen un impacto directo en la organización del trabajo, el pago de remuneraciones y la programación de turnos. La legislación peruana establece reglas específicas para quienes laboran durante estas jornadas y también fija responsabilidades para las empresas que deciden mantener sus operaciones. Ignorar estas disposiciones puede generar contingencias laborales que, en algunos casos, terminan en multas.

¿Cuántos feriados quedan en 2026?

El calendario oficial contempla 16 feriados nacionales durante el 2026. Sin embargo, a esta altura del año todavía restan 10 fechas que permitirán a miles de trabajadores disfrutar de jornadas de descanso obligatorio. Estos días aplican para trabajadores de los sectores público y privado que se encuentren bajo el régimen laboral correspondiente y forman parte de los beneficios reconocidos por la legislación peruana.

Además de representar una pausa en las actividades habituales, estos feriados también sirven para promover el turismo interno, dinamizar la economía y fortalecer las celebraciones cívicas y religiosas del país. Por ello, es importante que tanto empleadores como colaboradores conozcan con anticipación las fechas oficiales para organizar sus actividades sin inconvenientes.

Jueves 23 de julio: Conmemoración al heroico sacrificio del capitán FAP José Abelardo Quiñones.

Conmemoración al heroico sacrificio del capitán FAP José Abelardo Quiñones. Martes 28 de julio: Fiestas Patrias.

Fiestas Patrias. Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias.

Fiestas Patrias. Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín.

Batalla de Junín. Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima.

Santa Rosa de Lima. Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos.

Combate de Angamos. Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.

Día de Todos los Santos. Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Inmaculada Concepción. Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.

Batalla de Ayacucho. Viernes 25 de diciembre: Navidad.

¿Qué obligaciones deben cumplir las empresas?

La normativa laboral establece que los feriados nacionales son días de descanso remunerado. Esto significa que el trabajador tiene derecho a recibir el pago correspondiente aunque no preste servicios durante esa jornada. No obstante, cuando por necesidad de la empresa se requiere que labore en un feriado, el empleador debe respetar las condiciones previstas por la ley, incluyendo la compensación correspondiente cuando no exista un descanso sustitutorio.

El incumplimiento de estas obligaciones puede derivar en inspecciones y procedimientos sancionadores por parte de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil). Dependiendo de la gravedad de la infracción y del tamaño de la empresa, las multas pueden alcanzar montos significativos, por lo que resulta fundamental revisar la normativa antes de elaborar los cronogramas de trabajo.

¿Por qué es importante conocer las reglas sobre los feriados?

Más allá de representar días de descanso, los feriados forman parte de los derechos laborales protegidos por la legislación peruana. Conocer cómo funcionan permite a los trabajadores exigir el cumplimiento de sus beneficios y, al mismo tiempo, ayuda a las empresas a evitar errores que podrían generar conflictos o sanciones económicas. Planificar con anticipación y respetar las disposiciones legales es la mejor manera de afrontar las próximas fechas festivas sin contratiempos.