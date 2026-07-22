Por Redacción EC

Los próximos feriados ya empiezan a marcar la agenda de millones de peruanos. Para algunos serán la oportunidad perfecta para hacer una escapada, compartir con la familia o simplemente descansar de la rutina. Para otros, especialmente las empresas, estas fechas implican una planificación mucho más rigurosa, ya que cualquier error en la aplicación de las normas laborales puede traducirse en reclamos de los trabajadores o incluso en sanciones económicas impuestas por la autoridad inspectiva. Con el segundo semestre en marcha, conocer cómo funcionan los feriados nacionales se vuelve indispensable tanto para empleados como para empleadores.