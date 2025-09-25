Solo el 5% de peruanos tiene un nivel proficiente de inglés, según el estudio “El Futuro del Inglés: perspectivas globales” del British Council, la entidad educativa y cultural del Reino Unido que demuestra su compromiso para fortalecer la calidad de la enseñanza del inglés en la educación pública peruana, además de ampliar oportunidades académicas para estudiantes peruanos en UK.

Recientemente el Briish Council firmó acuerdos estratégicos con el Ministerio de Educación (MINEDU) y con la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), con el objetivo de reforzar el aprendizaje del inglés en el país y generar un impacto positivo en el sistema educativo.

El 18 de agosto se ha firmado un Memorando de Entendimiento (MoU) en educación entre la Embajada Británica, el Ministerio de Educación del Perú y el British Council, que lideró este proyecto desde abril junto a los equipos técnicos del MINEDU y durante la participación de la delegación peruana en el Foro Mundial de Educación 2025 en Londres. Este acuerdo impulsará la enseñanza del idioma inglés, el desarrollo profesional de docentes y directivos escolares, apoyará a la internacionalización y la calidad de la educación superior, también brindando diversificación de oportunidades educativas para estudiantes en UK en coordinación con programas como Chevening, Alumni UK y PRONABEC.

Por otro lado, el British Council y la Sunedu han formalizado un convenio de cooperación interinstitucional para fortalecer la calidad y gestión en la educación superior mediante el intercambio de buenas prácticas con instituciones pares del Reino Unido. El acuerdo contempla, además, la incorporación de criterios de competencia en inglés, internacionalización, movilidad e inclusión dentro de las Condiciones Básicas de Calidad y busca facilitar la implementación del Reconocimiento Mutuo de Grados y Títulos entre el Perú y el Reino Unido.

“En un mundo globalizado, el dominio del inglés abre puertas a la educación, el empleo y la movilidad internacional. Nuestro plan es fortalecer el sistema educativo local, ofreciendo herramientas que generen un perfil más competitivo para los estudiantes peruanos”, señaló Sissi Hamann Turkowsky, directora del British Council en Perú.

El British Council y los programas culturales que apoya en Perú

El British Council es la organización oficial del Reino Unido para las relaciones culturales y educativas, con una metodología global, presencia en más de 200 países y con más de 90 años de experiencia. A través de su red global, establece alianzas estratégicas con gobiernos, universidades, escuelas y organizaciones culturales que ofrecen a los estudiantes oportunidades únicas, como becas, cursos, programas de intercambio y eventos culturales. De esta manera crea conexiones entre las personas y países, transformando vidas a través del aprendizaje y la colaboración global.

Con más de 70 años de presencia en Perú, el British Council genera impacto a través de su colaboración estrecha con el sistema educativo nacional, desde la formación docente hasta la incidencia en políticas públicas, así como con certificaciones y evaluaciones de alcance internacional que contribuyen al desarrollo profesional de docentes y estudiantes, así como a sus programas culturales que generan espacios de cocreación e inclusión.

La organización del Reino Unido recientemente con el 29 Festival de Cine de Lima PUCP, apoyando la muestra itinerante que llevó cine a Comas, Huachipa y Canta Gallo gracias a su programa Cultura Circular, el cual fomenta la cultura sostenible con impacto comunitario. Este año, el British Council participará en el Muyuna Fest (festival de cine flotante en Iquitos), el proyecto de artes digitales Pumpumyachkan tinkuy, el FADIS IV Festival de Artes y Discapacidad, así como en el Hay Festival Arequipa, en su calidad de socio global. A través de esta alianza, se promueve la presencia sostenida de autores y creadores británicos en el Perú, fortaleciendo el intercambio cultural y el diálogo internacional.

