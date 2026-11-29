El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) advirtió sobre la nueva tabla de multas e infracciones para los servicios de transporte público regular y especial. De acuerdo con la resolución publicada en la sección de Normas Legales del diario oficial El Peruano, se establecieron sanciones más severas con el objetivo de reducir la incidencia de estos siniestros y garantizar un servicio más seguro para la ciudadanía. En ese sentido, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) busca reforzar la fiscalización del transporte local mediante un marco sancionador más preciso que promueva el cumplimiento de las obligaciones de operadores y conductores. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

TABLA DE INFRACCIONES Y MULTAS PARA LOS TAXISTAS Y OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO, SEGÚN LA ATU

A través de la Resolución de Presidencia Ejecutiva n.° 282-2026-ATU/PE, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao anunció que se actualizó las tablas de infracciones y sanciones aplicables a los servicios de transporte público regular y especial. Es decir, se incorporó la infracción T.1-B para sancionar con una multa de S/2 750 a los servicios de taxi y el internamiento del vehículo para los que operen en modalidades no autorizadas en la capital.

De hecho, si la unidad está involucrada en un accidente de tránsito, la sanción se eleva a S/5 500 y el internamiento del taxi. Asimismo, la ATU reclasificó nueve infracciones de muy graves a graves, de las cuales tres corresponden al servicio de taxi (T.1-A, T.5 y T.10), dos al transporte turístico (TU.6 y TU.10), dos al transporte escolar (TE.6 y TE.10) y otras dos al transporte de trabajadores (TT.6 y TT.10). Estas sanciones están dirigidas a los conductores que brindan el servicio sin contar con la habilitación correspondiente.

¿QUÉ PLATAFORMA DEL MTC REÚNE INFORMACIÓN SOBRE LICENCIAS DE CONDUCIR, PUNTOS Y RÉCORD DE CONDUCTOR?

A través de sus redes sociales, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones anunció la habilitación de una plataforma digital (LINK) que permite a la ciudadanía consultar con solo el documento de identidad, en un solo lugar, el estado de su licencia de conducir, los puntos acumulados y las bonificaciones obtenidas, el récord del conductor, las papeletas impagas y los últimos trámites realizados.

Así, en el marco del proceso de unificación, el MTC desactivó las páginas web anteriores destinadas a consultar estos servicios. Es importante mencionar que, el organismo del Poder Ejecutivo busca mejorar la seguridad y confiabilidad de sus servicios digitales mediante la centralización de sus plataformas, facilitando también el mantenimiento tecnológico.

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