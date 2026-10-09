El huevo ocupa un lugar importante en la alimentación cotidiana de los hogares peruanos. Su presencia se extiende desde las primeras comidas del día, junto a una porción de pan, hasta los platos del mediodía y numerosas recetas elaboradas en casa. Además de ser fácil de preparar y combinar con otros ingredientes, sobresale por contener nutrientes esenciales, entre ellos proteínas, vitaminas y minerales. Estas características, sumadas a su disponibilidad y precio relativamente accesible, hacen que muchas familias lo incluyan regularmente en sus comidas. Así, los datos relacionados con la ingesta de este alimento en el país permiten dimensionar su relevancia en la dieta de la población y evidencian el papel que ha adquirido la producción avícola en el abastecimiento de este producto.

El consumo de huevos que alcanza cada peruano durante el año

De acuerdo con información de la Asociación Peruana de Avicultura (APA), cada peruano consume en promedio alrededor de 247 huevos al año. Esta cifra refleja el peso que tiene este alimento en la dieta nacional, aunque el consumo no es uniforme en todas las regiones del país.

Las diferencias responden principalmente a factores económicos y productivos. En zonas de la sierra, por ejemplo, el acceso puede ser más limitado debido a los costos de traslado y a una menor producción local, lo que termina influyendo en la cantidad que las familias pueden adquirir.

Una industria que mueve millones y abastece al mercado nacional

Además de su importancia nutricional, el huevo representa una actividad económica de gran relevancia en el Perú. Según estimaciones del sector avícola, este mercado genera ingresos cercanos a los 5,000 millones de soles considerando los precios finales para los consumidores.

La producción nacional está concentrada en cientos de granjas, ubicadas principalmente en zonas como Lima, Ica —especialmente Chincha— y Trujillo, regiones donde se desarrolla buena parte de la actividad dedicada al abastecimiento de este producto.

¿Es mejor comer solo la clara o incluir también la yema?

Durante años, muchas personas han optado por separar la clara de la yema debido a la creencia de que la primera concentra mayores beneficios y que la segunda podría representar un riesgo por su contenido de grasa y colesterol. Sin embargo, especialistas en nutrición señalan que consumir el huevo completo permite aprovechar una mayor variedad de nutrientes.

La yema, aunque contiene más grasa que la clara, también aporta compuestos importantes para el organismo. Por ello, retirar esta parte del alimento significa dejar de lado algunos de sus componentes nutricionales que forman parte del valor completo del huevo.

La proteína del huevo está repartida en ambas partes

Según datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), un huevo grande contiene aproximadamente 6,3 gramos de proteína. De esa cantidad, cerca de 3,6 gramos se encuentran en la clara y alrededor de 2,7 gramos están presentes en la yema.

Esto demuestra que ambas partes cumplen una función dentro del aporte nutricional del alimento. Más allá de consumir únicamente una sección del huevo, los especialistas recomiendan considerar la alimentación completa y el equilibrio de cada dieta para aprovechar sus beneficios.