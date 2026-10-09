Por Redacción EC

El huevo ocupa un lugar importante en la alimentación cotidiana de los hogares peruanos. Su presencia se extiende desde las primeras comidas del día, junto a una porción de pan, hasta los platos del mediodía y numerosas recetas elaboradas en casa. Además de ser fácil de preparar y combinar con otros ingredientes, sobresale por contener nutrientes esenciales, entre ellos proteínas, vitaminas y minerales. Estas características, sumadas a su disponibilidad y precio relativamente accesible, hacen que muchas familias lo incluyan regularmente en sus comidas. Así, los datos relacionados con la ingesta de este alimento en el país permiten dimensionar su relevancia en la dieta de la población y evidencian el papel que ha adquirido la producción avícola en el abastecimiento de este producto.