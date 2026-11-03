El precio del combustible continúa siendo una preocupación para miles de conductores en Lima, especialmente para quienes utilizan sus vehículos diariamente para trabajar, movilizar a sus familias o realizar actividades comerciales. Sin embargo, no todos los establecimientos venden la gasolina y el diésel al mismo costo. Según los registros de la plataforma Facilito de Osinergmin correspondientes al martes 3 de noviembre de 2026, existen diferencias importantes entre las tarifas de los grifos de la capital, por lo que comparar los precios antes de llenar el tanque puede convertirse en una alternativa para cuidar el presupuesto familiar.

¿Cuánto cuesta la gasolina y el diésel en Lima este 3 de noviembre?

De acuerdo con los precios reportados en Facilito, el gasohol regular registra valores desde S/ 19,89 hasta S/ 24,75 por galón en Lima. En el caso del gasohol premium, las tarifas se encuentran entre S/ 20,49 y S/ 26,49, mientras que el diésel B5 S-50 UV presenta precios que van desde S/ 24,79 hasta S/ 27,99. Estos montos muestran que elegir correctamente dónde abastecerse puede marcar una diferencia en el gasto de los automovilistas.

Las diferencias también se reflejan cuando se calcula el costo de una carga completa. Por ejemplo, abastecer 15 galones de gasolina regular representa S/ 298,35 si se encuentra el precio mínimo registrado, frente a S/ 371,25 si se paga la tarifa máxima. Esto supone una diferencia de S/ 72,90 por una misma cantidad de combustible. En el caso de la premium, la brecha puede alcanzar los S/ 90 por 15 galones, mientras que para el diésel llega a S/ 48.

¿Cómo encontrar los grifos con los precios más bajos?

Una de las alternativas más útiles para los conductores es Facilito, la plataforma digital desarrollada por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin). Esta herramienta permite consultar cuánto cuesta cada tipo de combustible en diferentes estaciones de servicio, comparar las tarifas y localizar los establecimientos que ofrecen los precios más económicos.

Para realizar la búsqueda, el usuario debe ingresar a www.facilito.gob.pe o descargar la aplicación en su teléfono celular. Luego, debe seleccionar la opción de grifos, indicar el distrito donde desea abastecerse y elegir el combustible que utiliza su vehículo. El sistema muestra un mapa con los establecimientos disponibles y diferencia los precios económicos, intermedios y más elevados mediante colores.

¿Por qué algunos grifos venden la gasolina más barata que otros?

El costo que aparece en los paneles de las estaciones de servicio depende de diferentes factores. Entre ellos figuran el precio internacional del petróleo, los impuestos aplicables, los gastos de transporte y distribución, además de los márgenes comerciales que establece cada operador. Por esta razón, dos grifos ubicados en una misma zona pueden ofrecer tarifas diferentes para un mismo tipo de combustible.

Otro aspecto importante es la competencia entre establecimientos. En zonas donde existen varias estaciones de servicio, algunos operadores pueden ajustar sus precios para atraer a más clientes. Por ello, los conductores que comparan las tarifas antes de salir de casa tienen mayores posibilidades de encontrar alternativas económicas, especialmente cuando necesitan abastecer varios galones durante la semana.

¿Qué grifos puedes consultar para ahorrar en Lima?

Entre los establecimientos que los conductores pueden ubicar y comparar en la capital figuran Estación de Servicio Petroperú en la avenida 28 de Julio, Grifo Petro America en la avenida Brasil y Estación de Servicio Petroperú en La Victoria. También aparecen opciones como Petroperú Rigal Gas Station en Surquillo y Grifo Repsol en Breña. Estas ubicaciones sirven como puntos de referencia para comparar alternativas, pero no constituyen un ranking confirmado de los grifos más baratos del día.

La recomendación es comprobar el precio específico del combustible que necesitas antes de dirigirte a cualquiera de estos establecimientos. No basta con encontrar una estación económica en gasolina regular si tu vehículo requiere premium o diésel. Asimismo, conviene verificar que el precio mostrado en la plataforma coincida con el que aparece en el surtidor al momento de realizar el despacho.

Consejos para gastar menos combustible y cuidar tu bolsillo

Además de buscar grifos económicos, existen hábitos de conducción que ayudan a reducir el consumo. Mantener una velocidad constante, evitar aceleraciones y frenadas bruscas, revisar periódicamente la presión de los neumáticos y realizar el mantenimiento del motor son medidas que pueden mejorar el rendimiento del vehículo. También es recomendable planificar los recorridos para evitar desplazamientos innecesarios y pasar demasiado tiempo en el tráfico.

Finalmente, los conductores deben recordar que los precios publicados en Facilito son declarados por los propios operadores y pueden cambiar durante la jornada. Si un establecimiento cobra un monto diferente al informado en la plataforma, el usuario puede reportarlo ante Osinergmin mediante la misma herramienta. Comparar tarifas, verificar los valores antes de salir y adoptar una conducción eficiente son tres acciones que pueden ayudar a reducir el gasto mensual en combustible.

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