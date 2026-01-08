Hoy las relaciones de pareja a nivel global, tienden a llegar hasta el altar contrayendo nupcias mediante el denominado matrimonio civil. Al respecto, la información de hoy, y brindada por parte del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), llama la atención debido a la unión legal entre peruanos y venezolanos, y un sostenido crecimiento desde que la ola migratoria empezara a impactar sobre el país a cargo de José Jerí.
ESTA ES LA CANTIDAD DE MATRIMONIOS ENTRE PERUANOS Y VENEZOLANOS QUE FIGURAN REGISTRADOS POR EL RENIEC DESDE EL 2017
Las relaciones de pareja muchas veces terminan en el altar, y desde el RENIEC precisamente el matrimonio como tal figurando registrado entre peruanos y venezolanos, es aquella unión civil que evidencia incremento desde hace 8 años.
Tras inicio de ola migratoria, millones de ciudadanos extranjeros llegaron al país que gobierna José Jerí buscando mejorar calidad de vida, y en ese proceso terminaron contrayendo nupcias con hombres y mujeres de diferentes regiones, incluida Lima.
Casi 4 mil matrimonios entre peruanos y venezolanos, exactamente 3 mil 897 entre 2017 y fines de 2025, hoy figuran registrados en la base de datos del RENIEC, siendo la capital aquella región que durante el último año, fue testigo de un total de 340, y teniendo muy de cerca a zonas como el Callao, Arequipa, Piura e Ica.
VERIFICA VÍA RENIEC SI UNA PERSONA CUENTA CON MATRIMONIO CIVIL REGISTRADO EN PERÚ
Anualmente, los peruanos suelen recurrir a plataformas digitales que habilita el Estado, y esto con la finalidad de realizar consultas tales como la verificación de acta de matrimonio contraído en el país.
Si te interesa llevar a cabo dicho procedimiento, y certificar que documento figura en base datos del RENIEC, cumple con los siguientes pasos compartidos gracias a información oficial:
- Accede a plataforma de Actas Certificadas
- Clic a “Verificar acta/partida”
- Pulsar opción “Matrimonio” y completar datos solicitados
- Finalmente, te aparecerá información referente a acta consultada, y si figura o no inscrita por parte del RENIEC.
Cabe resaltar, que luego de proceder a verificar si el acta de matrimonio consultada, figura en base de datos del RENIEC, puedes terminar accediendo a la solicitud de copia certificada con solamente portar tu Documento Nacional de Identidad (DNI), y realizar pago ascendente a los 12 soles en canales de pago autorizados.
LA INFORMACIÓN QUE DEBES CONSIDERAR ANTES DE VERIFICAR SI UN ACTA DE MATRIMONIO FIGURA EN RENIEC
- Las copias certificadas de actas de matrimonio que emite el RENIEC, hoy cuentan con medios de verificación de validez mediante QR.
- Este servicio brindado por el RENIEC, resulta aplicable únicamente a mayores de 18 años.
- Para solicitar el acta/partida de matrimonio, hoy debes realizar el pago con tu propio DNI o el de la persona que realizará el trámite.
- Para la impresión del acta/partida de matrimonio, hoy debes estar conectado y tener configurada la impresora a una PC o laptop.