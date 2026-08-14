Desarrollar inteligencia financiera no significa dejar de disfrutar ese dinero, sino empezar a preguntarte si realmente quieres destinarlo todo al consumo. (Foto: Andina)
Desarrollar inteligencia financiera no significa dejar de disfrutar ese dinero, sino empezar a preguntarte si realmente quieres destinarlo todo al consumo. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La inteligencia financiera no se mide por cuánto sabes de economía, sino por las decisiones que tomas con tu dinero. Si haces al menos cuatro de estas seis cosas, probablemente ya estás desarrollando buenos hábitos financieros.

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