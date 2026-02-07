¡Impresionante! La millonaria cifra que ganará Bad Bunny por cantar en el show de medio tiempo en el Super Bowl 2026

El anuncio de Benito Antonio Martínez, mundialmente conocido como Bad Bunny, como la estrella principal del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026 ha generado una expectativa sin precedentes. Tras el éxito rotundo de su álbum ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’, el “Conejo Malo” se prepara para conquistar el Levi’s Stadium en California en un evento que promete romper récords de audiencia.

A pesar de que la National Football League (NFL) mantiene su política de no pagar honorarios directos a los protagonistas del show, el impacto financiero para el puertorriqueño será astronómico. Se anticipa que el cantante podría alcanzar ingresos históricos gracias al llamado “efecto post-show”, impulsado por el aumento de reproducciones, descargas y consumo de su catálogo musical. Descubre a continuación los detalles de la fortuna que consiguiría el artista.

¿CUÁNTO DINERO PODRÍA GANAR BAD BUNNY TRAS SU PRESENTACIÓN?

Aunque no recibirá un pago directo por su actuación, las proyecciones indican que Bad Bunny podría generar alrededor de 1.7 millones de dólares durante la semana del Super Bowl. Esta cifra parte del rendimiento actual de su música, que le deja cerca de 788 mil 500 dólares semanales en Estados Unidos, y del fuerte incremento que suele producirse tras el evento deportivo, según informa Prensa Libre.

Bad Bunny. | Foto: AFP

¿POR QUÉ EL SHOW DE MEDIO TIEMPO DISPARA LOS INGRESOS DE LOS ARTISTAS?

La National Football League (NFL) considera el espectáculo de medio tiempo como una plataforma de exposición global sin precedentes. La visibilidad que ofrece el Super Bowl suele traducirse en un crecimiento acelerado del consumo musical, especialmente en streaming y descargas digitales, lo que incrementa de forma inmediata las regalías de los artistas participantes.

¿QUÉ DICEN LOS ANTECEDENTES DE OTROS CANTANTES QUE PASARON POR EL SUPER BOWL?

En los últimos años, figuras como Rihanna, Usher, Kendrick Lamar y The Weeknd registraron aumentos de hasta el 60% en las ganancias de sus catálogos durante las semanas posteriores a su presentación. En promedio, Billboard estima que los artistas que encabezaron el show duplicaron sus ingresos habituales tras el evento.

¿POR QUÉ BAD BUNNY PODRÍA SUPERAR TODAS LAS MARCAS PREVIAS?

Las métricas actuales apuntan a un crecimiento aún mayor para el artista puertorriqueño, con un repunte estimado del 115% en sus ingresos semanales, una cifra que no tiene precedentes recientes. Este impulso llega además en un momento clave de su carrera, tras ganar el Grammy a Álbum del Año y mientras se encuentra promocionando su más reciente producción discográfica a nivel internacional.

Bad Bunny se presentará en el Super Bowl 2026.

¿CUÁNDO Y A QUÉ HORA SE DESARROLLARÁ EL SUPER BOWL 2026?

El Super Bowl LX, que verá el enfrentamiento entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks, se jugará el domingo 8 de febrero de 2026 en Estados Unidos. Para el público peruano, el inicio del partido está programado para las 6:30 de la tarde, mientras que el show de medio tiempo se desarrollará aproximadamente entre las 8:00 y 8:30 p.m., dependiendo del ritmo del encuentro.

Este horario permitirá que la audiencia en Perú pueda disfrutar uno de los momentos más esperados de la jornada y que suele concentrar a millones de espectadores frente a la pantalla.

¿QUÉ OTROS MÚSICOS PARTICIPARÁN EN ESTA EDICIÓN DEL SUPER BOWL?

El cartel del Super Bowl LX no se limita únicamente al artista principal. Además del protagonismo de Bad Bunny, el espectáculo integrará las presentaciones inaugurales de la banda de punk rock Green Day, el cantante pop Charlie Puth, y las artistas Brandi Carlile y Coco Jones.

VÍDEO RECOMENDADO: