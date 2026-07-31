El agua desempeña un papel indispensable en el correcto funcionamiento del organismo y es considerada uno de los recursos más importantes para la vida. Además de contribuir a la hidratación, participa en múltiples procesos esenciales del cuerpo, por lo que mantener un consumo adecuado forma parte de los hábitos recomendados para preservar una buena salud. En ese contexto, diversos especialistas señalan que una correcta ingesta de agua también puede convertirse en un aliado para las personas con hígado graso, ya que favorece el funcionamiento del organismo y complementa otras medidas como una alimentación equilibrada y la práctica regular de actividad física. Pero, ¿cuántos vasos de agua se recomienda consumir al día? A continuación, te contamos lo que indican los expertos.

LA CANTIDAD DE VASOS CON AGUA QUE PODRÍA BENEFICIAR CONSUMIR A QUIENES TIENEN HÍGADO GRASO

El malestar que puedas sentir como parte de una enfermedad padecida, puede ser combatido, por ejemplo, mediante la realización de diversas actividades, y entre las cuales figura hoy la hidratación para la eliminación de toxinas, entre otras funciones.

Al respecto, te contamos así como otras afecciones, el hígado graso también tiene una conexión vital con el consumo de agua, y la cantidad de entre 6 y 8 vasos ingeridos diariamente por parte de personas diagnosticadas a fin de optimizar su funcionamiento regular.

Beber gran cantidad de ‘líquido elemento’ ayuda a que dicho órgano del cuerpo humano, termine produciendo una mayor cantidad de bilis, y asimismo se genere la desintoxicación de la sangre, tal y como lo precisan diversas instituciones especializadas.

En ese sentido, resulta trascendental poder compartirte también el detalle a cerca de los siguientes otros beneficios que recibimos al ingerir esa agua esencial para los ecosistemas, la regulación del clima, y lograr contrarrestar el hígado graso cuyos síntomas afectan actualmente al 30% de la población peruana:

Eliminación de desechos a través de la orina, la transpiración y las deposiciones .

. Conservación de la temperatura en niveles normales .

. Lubricación y amortiguamiento de las articulaciones .

. Protección de cada tejido sensible.

Ahora la información revelada por parte de estudio a cargo de las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina de los Estados Unidos, y que asimismo comparte Mayo Clinic, brinda otro punto de vista especializado, refiriendo que la cantidad de agua que necesita beber todo ser humano siempre dependerá de factores como la edad, peso, actividades físicas, y hasta el propio embarazo, sin embargo de manera estimada, los hombres deberían incorporar a dieta un total de 15,5 tazas (3,7 litros) de líquidos en general, incluidas bebidas variadas, mientras las mujeres el promedio ascendente a las 11,5 (2,7 litros).

ESTO DEBES HACER PARA PROTEGERTE DE LA ENFERMEDAD DEL HÍGADO GRASO

Intenta mantener un peso saludable y comer porciones razonables de alimento.

Intenta perder kilos de forma gradual si tienes sobrepeso.

Limita la cantidad de grasa que consumes, pudiendo reemplazar las grasas saturadas por aquellas no saturadas más saludables entre las cuales resalta el pescado, las semillas de lino y nueces.

Consume más frutas, verduras y cereales integrales.

Evita las comidas y bebidas con grandes cantidades de azúcares, especialmente fructosa.

Evita el consumo excesivo de alcohol.

Evita fumar.