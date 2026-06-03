La boda de Karla Tarazona y Christian Domínguez no solo generó expectativa por tratarse de uno de los matrimonios más comentados de la farándula peruana, sino también por el monto que habría demandado su organización. Previo a la celebración la ceremonia, se conocieron detalles sobre la inversión realizada para el evento, una cifra que rápidamente provocó reacciones. La revelación llamó aún más la atención debido a que los novios habían optado por una celebración descrita como clásica, reservada y alejada de grandes extravagancias. Entre quienes cuestionaron el presupuesto estuvo Magaly Medina, quien puso en duda que ese dinero fuera suficiente para cubrir una celebración de esas características. Descubre cuánto habría costado el matrimonio, por qué la conductora expresó sus dudas y cómo se desarrolló la esperada unión.

¿CUÁNTO COSTÓ LA BODA DE KARLA TARAZONA Y CHRISTIAN DOMÍNGUEZ?

Los detalles económicos del matrimonio fueron revelados por Ricardo Parra, profesional encargado de coordinar la organización del evento. Durante una entrevista televisiva, explicó que la inversión total para la ceremonia y la recepción alcanzaría aproximadamente los 12.000 dólares.

El especialista se animó a revelar que el vestido de novia tendría un valor superior a los 3.000 dólares. Respecto a la recepción, señaló que los asistentes disfrutarían de un buffet compuesto por carnes, pastas y ensaladas, además de una propuesta de coctelería clásica.

“Ellos quisieron ser bastante discretos y clásicos, no están apostando por algo muy arriesgado, simplemente lo que quieren es tener comodidad”, comentó el wedding planner. Asimismo, precisó que la celebración no contemplaba elementos extravagantes. “No hay nada del otro mundo”, agregó.

¿POR QUÉ MAGALY MEDINA CRITICÓ EL PRESUPUESTO DEL MATRIMONIO?

Tras conocer la cifra difundida por el wedding planner, Magaly Medina manifestó su desacuerdo y aseguró que un presupuesto de ese nivel no sería suficiente para cubrir todos los gastos de una boda similar. “Todo el mundo que se casa sabe que con 12.000 dólares no te alcanza para nada”, expresó.

En este contexto, la figura televisiva sugirió que algunos de los servicios utilizados durante los preparativos podrían haber sido obtenidos mediante acuerdos publicitarios. Como sustento de esa teoría, mencionó las publicaciones compartidas por la pareja en redes sociales durante las últimas semanas.

“Va al sastre y etiqueta al sastre. Va al bouquet y etiqueta al bouquet. Va a los adornos y etiqueta los adornos. Va al tinte y etiqueta”, comentó Medina. Finalmente, añadió que, en su opinión, una boda debería realizarse de acuerdo con las posibilidades económicas de cada persona y sin recurrir a canjes, según recoge el diario La República.

¿CÓMO FUE LA BODA DE KARLA TARAZONA Y CHRISTIAN DOMÍNGUEZ?

La pareja formalizó su unión civil el pasado 2 de junio en una ceremonia privada realizada en Huaral. El acto contó con la asistencia de familiares, amigos cercanos y testigos. El matrimonio marcó un nuevo capítulo en la historia sentimental de ambos, quienes retomaron su relación después de varios años separados.

Horas antes del hecho, compartieron que la emoción y los nervios propios de la ocasión les impidieron descansar con normalidad. Finalmente, celebraron junto a sus seres queridos el esperado momento que selló oficialmente su unión.

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