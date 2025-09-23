Coachella es uno de los festivales masivos de música y arte que se desarrolla en abril todos los años, extendiéndose a lo largo de dos fines de semana consecutivos. Durante este importante evento se presentan una diversidad de artistas reconocidos mundialmente y emergentes, donde destaca el rock, pop, hip hop y electrónica. En ese contexto, a pesar de los supuestos rumores como el regreso a las adicciones, una crisis matrimonial y estado de salud, Justin Bieber ha demostrado ser uno de los artistas más vigentes en la actualidad. De hecho, será una de las celebridades presentes en el festival, y ya se especula sobre la cifra que habría recibido por su participación. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁNTO COBRÓ JUSTIN BIEBER POR PRESENTARSE EN EL FESTIVAL DE COACHELLA 2026?

En el marco de los artistas que se presentarán en el Festival de Coachella 2026 estarán Justin Bieber, Sabrina Carpenter, Karol G y Anyma, programado del 10 al 12 y del 17 al 19 de abril en Indio, California, Estados Unidos. De esta manera, según Page Six, el interprete de ‘Sorry’ será la celebridad con uno de los sueldos más altos en la historia del evento, cobrando 10 millones de dólares por participar.

Cabe mencionar que el cantante de 31 años tendrá su primera experiencia como headliner en el festival, a pesar de que ya estuvo presente en ediciones pasada como artista invitado. De esta manera, Bieber logra imponerse a figuras de renombre como Beyoncé, quien cobró 8 millones de dólares por subirse en el emblemático escenario de Coachella en forma de pirámide en 2018, así como a decenas de artistas consolidados que también formaron parte de él.

¿QUÉ PROBLEMAS MENTALES TIENE JUSTIN BIEBER?

En el pasado, Justin Bieber habló abiertamente sobre sus luchas con la salud mental a lo largo de su carrera. En una entrevista con Vogue en 2019, habló sobre cómo la fama temprana y la presión constante lo llevaron a la depresión y la ansiedad. “Me volví muy deprimido”, declaró el cantante. “Creo que hubo momentos en los que fue realmente suicida. El dolor era tan constante”. También habló sobre su uso de drogas y cómo las usa para adormecer su dolor.

En su documental de YouTube Originals de 2020, “Justin Bieber: Next Chapter”, el cantante profundizó en sus problemas de salud mental y cómo estaba trabajando para superarlos. Habló sobre la importancia de la terapia y el apoyo de sus seres queridos. “He estado en terapia durante un par de años”, dijo el cantante en el documental. “Es algo que creo que es realmente importante para todos”.