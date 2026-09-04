Por Redacción EC

Con el objetivo de mejorar el acceso entre el malecón y la Costa Verde para vecinos, turistas y deportistas, el primer teleférico de Lima entra en su etapa final previo a iniciar oficialmente sus operaciones. Este transbordador aéreo, que está valorizado en aproximadamente 10 millones de dólares, operará bajo el sistema de “vaivén”, con una cabina ascendiendo mientras la otra desciende, lo que ha generado una serie de expectativas de parte de la población. Así, pese a que aún faltan algunos detalles para culminar la obra, la Municipalidad de Miraflores dio a conocer información sobre la tarifa accesible que deberán pagar los usuarios para utilizar este medio de transporte. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.