Con el objetivo de mejorar el acceso entre el malecón y la Costa Verde para vecinos, turistas y deportistas, el primer teleférico de Lima entra en su etapa final previo a iniciar oficialmente sus operaciones. Este transbordador aéreo, que está valorizado en aproximadamente 10 millones de dólares, operará bajo el sistema de “vaivén”, con una cabina ascendiendo mientras la otra desciende, lo que ha generado una serie de expectativas de parte de la población. Así, pese a que aún faltan algunos detalles para culminar la obra, la Municipalidad de Miraflores dio a conocer información sobre la tarifa accesible que deberán pagar los usuarios para utilizar este medio de transporte. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁNTO COSTARÁ VIAJAR EN EL TELEFÉRICO DE MIRAFLORES?

En entrevista con la Agencia Andina, el vocero de la Municipalidad de Miraflores, Felipe Ojeda, explicó que el primer teleférico de Lima, equipado con tecnología de la empresa Doppelmayr, se encuentra en su etapa final y en periodo de “marcha blanca”. Así, este transbordador aéreo recorrerá cerca de 305 metros en aproximadamente dos minutos, conectando el Parque Domodósola con la Playa Redondo, en la Costa Verde. Entre las principales características de este sistema de transporte, el portavoz miraflorino señaló que contará con dos cabinas con capacidad para 15 pasajeros cada una, las cuales se desplazarán en sentidos opuestos, así como se permitirá el traslado de bicicletas y tablas de surf.

Esto permitirá que, mientras viajen, los usuarios puedan disfrutar de la experiencia y de una vista panorámica de la playa y del centro comercial Larcomar. En tanto, la municipalidad y la empresa operadora ultiman detalles, como la instalación de un ascensor para garantizar la accesibilidad a personas con discapacidad, adultos mayores y usuarios de sillas de ruedas. Además se prepara un equipo de rescate para atender posibles emergencias durante el funcionamiento. En cuanto al tarifario, Ojeda precisó que la concesionaria establecerá precios módicos y accesibles para todos. Es decir, tendrá tarifas diferenciadas según el tipo de usuario (vecino miraflorino, turista nacional y extranjero).

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL DNI PARA MASCOTAS EN MIRAFLORES?

A inicios de años, a través de una nota de prensa, la Municipalidad de Miraflores informó que empezó con una campaña que implementa un sistema de identificación para las mascotas. Aquella primera jornada se llevó a cabo en la playa Redondo I, donde asistieron decenas de vecinos miraflorinos para registrar a sus animales de compañía de manera eficaz y rápida. Eso permitió que, tanto perros como gatos, obtengan un DNI (antes carné tradicional) ante el municipio y cuenten con diversos beneficios e importantes descuentos en la Veterinaria Municipal Miravet.