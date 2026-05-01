El Mundialito de El Porvenir se ha convertido en un tradicional torneo de fútbol callejero que se lleva a cabo cada 1 de mayo en el distrito de La Victoria, en Lima. Considerado como un símbolo del fútbol popular peruano logra congregar a vecinos, equipos de distintos barrios y a cientos de hinchas, destacando por su intensidad, tradición y ambiente festivo. De hecho, en ciertas ocasiones ha funcionado como vitrina para futbolistas que luego dieron el salto al fútbol profesional. En ese contexto, en el marco del Día del Trabajador, se desarrolló este fin de semana esta popular competencia que reunió a 16 equipos, en la que Collaval se llevó el premio mayor. Así, con la participación del Instituto Peruano del Deporte (IPD) y otras autoridades locales se consolidó como una de las grandes fiestas deportivas del país. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ PREMIÓ SE LLEVÓ EL CAMPEÓN DEL MUNDIALITO DE EL PORVENIR 2026?

El Mundialito de El Porvenir 2026 se llevó a cabo este viernes 1 de mayo en la cuadra 6 del jirón Parinacochas, en La Victoria, con la participación de 16 equipos provenientes de distintos distritos de la capital. En esta oportunidad, por primera vez, el Instituto Peruano del Deporte (IPD) participó en la coordinación de acciones orientadas a prevenir hechos de violencia y garantizar las condiciones para el normal desarrollo del espectáculo deportivo en su edición número 74.

@deporcom 🏆🔥 ¡CAMPEONES¡ ¡CAMPEONES! Collaval dejó todo en el cemento y se llevó el título en el Mundialito del Porvenir. ⚽ 📹 @ubaldo_191298 ♬ sonido original - Depor

Así, tras una espectacular jornada deportiva, Collaval Jhamers se coronó campeón del torneo al imponerse por 1-0 a la cevichería Mi Barrunto, en un partido en el que ambos equipos lo dieron todo. Acompañado de cientos de aficionados y medios nacionales, Collaval alzó el trofeo y se hizo acreedor de un premio económico de S/ 10 000, un monto menor al registrado en 2025, cuando ascendió a S/ 17 000, conforme comparte Infobae. Cabe mencionar que el Mundialito 2026 contó con la presencia de autoridades de la Municipalidad de Lima, la Municipalidad de La Victoria, la Policía Nacional y el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios, con el fin de garantizar el desarrollo adecuado del evento.

¿QUÉ EQUIPOS PARTICIPARON DEL MUNDIALITO DE EL PORVENIR?

A continuación, te presentamos los 16 clubes que formaron parte del torneo de barrio más importante del país: