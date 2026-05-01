Por Manuel Gomez

El Mundialito de El Porvenir se ha convertido en un tradicional torneo de fútbol callejero que se lleva a cabo cada 1 de mayo en el distrito de La Victoria, en Lima. Considerado como un símbolo del fútbol popular peruano logra congregar a vecinos, equipos de distintos barrios y a cientos de hinchas, destacando por su intensidad, tradición y ambiente festivo. De hecho, en ciertas ocasiones ha funcionado como vitrina para futbolistas que luego dieron el salto al fútbol profesional. En ese contexto, en el marco del Día del Trabajador, se desarrolló este fin de semana esta popular competencia que reunió a 16 equipos, en la que Collaval se llevó el premio mayor. Así, con la participación del Instituto Peruano del Deporte (IPD) y otras autoridades locales se consolidó como una de las grandes fiestas deportivas del país. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.