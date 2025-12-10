El Estado peruano a través de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), realiza diversas actividades para beneficiar a la población, y algunas de ellas mediante la subasta de bienes o mercancías incautadas. La lista de productos dividida en categorías y ofrecida en línea por parte de dicho organismo técnico de Gobierno, hoy puede encontrar al mejor postor, y con total transparencia haciendo uso del portal web habilitado para los denominados remates a partir de los cuales tienes la chance de adquirir variados artículos mensualmente.

DESCUBRE GRANDES OFERTAS MEDIANTE REMATE DE ADUANAS EN DICIEMBRE 2025

En aplicación de la Ley General de Aduanas aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1053, la SUNAT creó el Portal de Remates Aduanero con la finalidad de facilitar y promover la adquisición de bienes y/o mercancías que proceden de la modalidad de abandono legal o comiso, y en ese sentido actualmente figuran disponibles diversos productos como vestimenta, artículos personales, celulares, maquinaria eléctrica, trípodes, entre otros.

La entidad adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) oferta de manera mensual desde zapatillas hasta laptops también, tal y como figura en la plataforma oficial que difunde la iniciativa, cigarros electrónicos, cápsulas de uso farmacéutico, e insumos utilitarios de diversas categorías.

De acuerdo a información compartida por la SUNAT, a continuación te brindamos detalles acerca de los tipos de productos ofrecidos para la subasta y eventual compra por parte de personas naturales y/o jurídicas:

MERCANCÍAS DE ABANDONO LEGAL

- Artículos que transcurridos los 30 días de su arribo al Perú, no ha sido solicitado por el dueño o consignatario en su destinación aduanera o cuando han sido solicitadas a destinación aduanera, y no se ha culminado su trámite dentro el plazo de 30 días calendario siguientes a numeración.

MERCANCÍAS DE ABANDONO VOLUNTARIO

- Artículos abandonados por su dueño o consignatario a favor del Estado, siempre y cuando la autoridad aduanera lo admita conforme a las condiciones establecidas en el Reglamento de la Ley General de Aduanas.

La SUNAT pone a remate, y de manera periódica, una serie de artículos que incluyen desde celulares hasta artefactos eléctricos, trípodes, entre otros. (Fuente: El Peruano)

MERCANCÍAS COMISADAS

BIENES EMBARGADOS

Cabe resaltar, que los productos también ofertados tales como rodillos mutifuncionales, ganchos, clips, zapatos de seguridad, máquinas, entre otros vinculados a artículos de construcción e insumos, por ejemplo, son rematados periódicamente por la SUNAT en el “estado y condición en que se encuentran en los lugares de exhibición”, y sin “ningún tipo de garantía ni devolución del dinero”.

LO QUE DEBES HACER PARA PARTICIPAR EN CADA REMATES DE ADUANAS QUE PROMUEVE LA SUNAT

La iniciativa gubernamental adoptada por la SUNAT, básicamente está orientada a beneficiar a aquellas personas naturales y/o jurídicas que tengan capacidad legal para contratar, y además residan en el Perú, con la finalidad de permitirles la adquisición en línea desde smartphones hasta televisores, entre otros artículos consignados bajo abandono legal o comiso hacia fines de 2025.

Si te interesa participar y registrar ofertas en un Remate por Internet habilitado por el organismo técnico adscrito al MEF, en principio y en tiempo real desde la comodidad de tu casa o negocio, inicia el procedimiento accediendo al Portal de Remates Aduanero y registrándote como usuario gratuitamente mediante la validación con Documento Nacional de Identidad (DNI) o RUC.

Una vez que tengas los datos creados para ingresar a la plataforma de la SUNAT, revisa y verifica el o los lotes que son de tu interés, toma nota de los detalles descriptivos, y si lo requieres, consulta características en el lugar de exhibición cuya dirección figura en el mismo enlace, a fin de resolver dudas y realizar las consultas necesarias antes de realizar una oferta.

Para continuar y terminar de llevar a cabo el trámite para la adquisición de la mercancía que deseamos, navega en la web y mediante tu cuenta de usuario creada, coloca el monto o valor que ofreces por la compra de los lotes teniendo en cuenta que debe ser igual o mayor al precio base fijado.

Finalmente, la SUNAT procederá a enviarte un correo con los datos de la oferta y un número de 18 dígitos denominado como CDA (Código de Documento Aduanero), el cual te indicará el monto que deberás pagar como depósito inicial o arras en Scotiabank o Interbank, o en su defecto con tarjeta VISA (débito o crédito) vía web.