En Perú, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual protege los derechos de los consumidores y, a su vez, supervisa el cumplimiento de las normas del mercado. Inclusive, entre sus funciones figuran la atención de reclamos por cobros indebidos, publicidad engañosa e incumplimientos de los proveedores, así como la aplicación de sanciones cuando corresponde. En ese contexto, una de las dudas más frecuentes entre los clientes es en qué casos los restaurantes y otros comercios pueden aplicar recargos por pagos con tarjeta. Al respecto, el Indecopi estableció las condiciones que deben cumplir los establecimientos y las multas que podrían recibir si incumplen esta medida. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ ADVIRTIÓ INDECOPI SOBRE LOS COMERCIOS QUE COBRAN RECARGOS POR PAGOS CON TARJETA?

En el marco de las celebraciones de fin de año, muchas personas aprovechan las ofertas de diversos establecimientos comerciales del país sin tener en cuenta que algunos negocios pueden aplicar recargos por pagos con tarjeta. Ante esta situación, el Indecopi dejó en claro que este cobro no está prohibido y exhortó a los comercios que aplican este monto adicional a informar previamente a sus clientes sobre el costo, con el objetivo de garantizar que los consumidores conozcan las condiciones de pago antes de realizar sus compras.

#foryou ♬ sonido original - Gestion.pe @diariogestion.pe #LaNoticiaDelDía 🚨💳 ¿Te cobraron de más por pagar con tarjeta? Ese famoso “5% extra” no siempre es legal 👀 Solo pueden aplicarlo si te avisaron antes, con carteles visibles o información clara. Si te enteraste recién al pagar, puedes reclamar ante Indecopi. ⚖️ 📲 https://short.do/nFEExC #DatoÚtil #Indecopi #Perú #PagosDigitales #Tarjeta #parati

Asimismo, el organismo público indicó que, si el negocio no comunica oportunamente sobre este recargo, el consumidor puede exigir que se respete el precio anunciado, sin que se le cobre un monto extra. De hecho, puede presentar un reclamo a través del Libro de Reclamaciones y acudir al Indecopi con el comprobante de pago y otras pruebas. Eso no es todo, la falta a esta normativa puede dar lugar a una amonestación o multas de hasta 450 UIT, según corresponda. Así, se busca garantizar que las personas puedan tomar decisiones de compra con información clara y transparente.

¿POR QUÉ ESTÁ PROHIBIDO ENTREGAR EL TOTAL DE ÚTILES ESCOLARES, SEGÚN EL INDECOPI?

En dialogo para un medio local, la representante de la dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor del Indecopi, Rosa Morán, explicó que, basándose en la guía ‘Checa tu Cole’ de Indecopi, los colegios a nivel nacional se encuentran prohibidos de solicitar el total de los útiles escolares durante los primeros días de clases, por lo que se deben considerar fechas establecidas para la entrega de estos materiales, de acuerdo con las necesidades para el desarrollo de las clases. Eso no es todo, en el caso de los libros, indispensables para el desarrollo del aprendizaje del estudiante, la especialista indicó que no es obligatorio que sean nuevos.

En cuanto a los uniformes escolares, los padres de familia podrán comprarlo en cualquier establecimiento de su elección. “Existe la libertad de cada centro educativo para programar las actividades que se van a realizar en el año y en base a ello se hace una proyección de lo que se va a emplear, sin embargo para la entrega de los útiles, es importante que los colegios sean razonables y, a través de su reglamento interno, consideren plazos que tengan en cuenta las necesidades de aprendizaje que tendrá el alumno para solicitar los materiales”, sostuvo Morán, conforme comparte América TV.

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