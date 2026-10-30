Por Redacción EC

En Perú, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual protege los derechos de los consumidores y, a su vez, supervisa el cumplimiento de las normas del mercado. Inclusive, entre sus funciones figuran la atención de reclamos por cobros indebidos, publicidad engañosa e incumplimientos de los proveedores, así como la aplicación de sanciones cuando corresponde. En ese contexto, una de las dudas más frecuentes entre los clientes es en qué casos los restaurantes y otros comercios pueden aplicar recargos por pagos con tarjeta. Al respecto, el Indecopi estableció las condiciones que deben cumplir los establecimientos y las multas que podrían recibir si incumplen esta medida. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

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