Sir Paul McCartney hace historia al sumar 1,400 millones de dólares a su patrimonio neto. Descubre cómo el icónico ex-Beatle se posicionó entre los tres músicos más ricos del planeta junto a Taylor Swift y Jay-Z. (Foto: EFE)
Sir Paul McCartney hace historia al sumar 1,400 millones de dólares a su patrimonio neto. Descubre cómo el icónico ex-Beatle se posicionó entre los tres músicos más ricos del planeta junto a Taylor Swift y Jay-Z. (Foto: EFE)
Por Paolo Valdivia

Sir Paul McCartney vuelve a hacer historia, pero esta vez fuera del ámbito estrictamente musical. El legendario bajista, cantautor y cofundador de “The Beatles” ha sido confirmado oficialmente en la lista de multimillonarios de Forbes, alcanzando un patrimonio neto estimado en más de 1,400 millones de dólares.

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