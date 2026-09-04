El precio de los combustibles vuelve a estar bajo la atención de los peruanos, en especial de conductores, taxistas, transportistas y negocios que dependen del traslado diario de mercadería. Las tarifas de gasolina y diésel no son uniformes: el valor final cambia por la ubicación del establecimiento, los costos logísticos, los tributos y el comportamiento internacional del petróleo.

Precio de gasolina y diésel en Lima

En Lima, el gasohol regular presenta diferencias entre distritos. En Villa El Salvador se registra desde S/17,29 por galón, mientras que en San Juan de Lurigancho parte de S/18,49. En Los Olivos, el precio puede bordear los S/18,70, lo que confirma que comparar antes de cargar combustible puede representar un ahorro para el conductor.

El gasohol premium también muestra variaciones. En Villa El Salvador se ofrece alrededor de S/19,29 por galón, mientras que en San Miguel alcanza los S/20,89. Estas brechas responden a la competencia local, los costos operativos de cada estación y el tipo de producto que comercializa el grifo.

Respecto al diésel, uno de los combustibles más sensibles por su uso en el transporte de pasajeros y carga, se reportan precios desde S/20,39 en el Rímac. En Comas, puede llegar a S/22,59 por galón, y en Carabayllo se sitúa alrededor de S/21,99.

Combustibles en regiones: estas son las tarifas

Fuera de Lima, los precios también presentan una marcada dispersión. En Cusco, el gasohol regular se ubica entre S/19,99 y S/21,99 por galón; en Ica, el valor inicial reportado es de S/18,89. En Lambayeque, el gasohol premium puede costar hasta S/20,50.

Tacna registra una de las tarifas más elevadas para el diésel, con S/24,27 por galón. La distancia de los centros de producción, importación y almacenamiento, sumada a la distribución hacia diversas ciudades, incide en el monto que finalmente pagan los usuarios en estaciones de servicio regionales.

El precio de los combustibles en Perú también está ligado a factores externos. Cuando se eleva la cotización internacional del petróleo, el efecto puede trasladarse al mercado local. A ello se agregan el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), el Impuesto General a las Ventas (IGV), los costos de transporte y el margen comercial de los grifos.

¿Por qué cambia el precio de los combustibles en Perú?

Detrás del precio que aparece en el surtidor existe una cadena de factores. La cotización internacional del petróleo influye directamente en el mercado, pero también intervienen el tipo de cambio, los impuestos, los costos de transporte y almacenamiento y los márgenes comerciales de cada estación. Por eso, una variación en los mercados internacionales no necesariamente se traduce de manera idéntica ni inmediata en todos los grifos del país. Osinergmin, además, publica precios de referencia, que sirven como indicador del mercado y no deben confundirse con el precio final que paga el consumidor.

El escenario ha llevado al Gobierno a anunciar medidas para amortiguar el impacto del encarecimiento de los combustibles en sectores vinculados al transporte. La Presidencia informó el 14 de agosto de 2026 sobre un subsidio focalizado dirigido a transportistas para enfrentar los efectos del incremento internacional de los precios. Para las familias y conductores particulares, sin embargo, una de las herramientas más prácticas sigue siendo comparar las tarifas disponibles antes de decidir dónde abastecerse.

Facilito: cómo encontrar el grifo con el precio más bajo

La plataforma Facilito de Osinergmin permite consultar los precios registrados por los establecimientos que comercializan combustibles y ubicar las estaciones cercanas. La herramienta muestra información de gasolinas, gasoholes, diésel, GNV y GLP y utiliza la geolocalización para ayudar al usuario a encontrar alternativas según su ubicación. Además, los consumidores pueden contrastar el precio observado en el establecimiento con el que figura en la plataforma y reportar diferencias.

Para este viernes 4 de septiembre, la recomendación para quien necesite llenar el tanque es sencilla: revisar el precio antes de llegar al grifo, comparar establecimientos cercanos y verificar que la información siga vigente. En un mercado donde pueden existir diferencias de varios soles por galón, dedicar unos minutos a revisar las alternativas puede hacer una diferencia real en el presupuesto. La información de Facilito busca precisamente que el consumidor tenga más elementos para decidir dónde comprar y, al mismo tiempo, favorecer una mayor competencia entre los establecimientos.

Fuentes consultadas: Osinergmin, Presidencia del Perú e información de precios reportada en Facilito. Los valores corresponden a registros disponibles para la fecha indicada y pueden cambiar según la actualización realizada por cada establecimiento.

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