El precio de la gasolina en Lima vuelve a captar la atención de los conductores este lunes 23 de noviembre de 2026. Los valores registrados en los establecimientos de la capital muestran que abastecerse en un grifo u otro puede representar una diferencia importante para el bolsillo, especialmente para quienes utilizan sus vehículos diariamente. De acuerdo con la información de la plataforma Facilito del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), existen variaciones considerables entre los precios mínimos y máximos del gasohol regular, premium y diésel.

¿Cuánto cuesta la gasolina en Lima hoy, 23 de noviembre?

Según los precios registrados para este lunes en Lima, el gasohol regular se comercializa entre S/18,99 y S/24,69 por galón. Esta diferencia de S/5,70 puede influir considerablemente en el presupuesto de los conductores que necesitan llenar el tanque de sus vehículos.

En el caso del gasohol premium, los valores oscilan entre S/19,99 y S/23,99 por galón. Mientras tanto, el diésel B5 S-50 UV presenta un precio mínimo de S/22,99 y un máximo de S/27,39. Estas cifras corresponden a los valores declarados por los establecimientos de servicio y pueden modificarse durante el día.

Tipo de combustible Precio mínimo Precio máximo Gasohol regular S/18,99 S/24,69 Gasohol premium S/19,99 S/23,99 Diésel B5 S-50 UV S/22,99 S/27,39

Precios por galón en Lima. Fuente: Facilito de Osinergmin, información del 23 de noviembre de 2026.

¿Dónde encontrar la gasolina más barata en Lima?

Los conductores que buscan ahorrar pueden encontrar algunas alternativas económicas sin necesidad de recorrer diferentes establecimientos. Según los registros consultados, BEMCHO S.A.C. ofrece el gasohol regular a S/18,99 por galón y el premium a S/19,99, los valores mínimos identificados para ambos combustibles en Lima.

En cuanto al diésel B5 S-50 UV, el precio más económico registrado es de S/22,99 por galón en GASOLINERAS S.A.C. En el otro extremo, OCORIS 1 SAC registra uno de los valores más elevados, con S/27,39. Por ello, revisar las tarifas antes de acudir a una estación puede ayudar a reducir los gastos de abastecimiento.

¿Cuánto se puede ahorrar al llenar el tanque del vehículo?

La diferencia entre los establecimientos puede parecer pequeña cuando se compara un solo galón, pero el ahorro aumenta cuando se realiza una carga completa. Por ejemplo, para un conductor que compra 10 galones de gasohol regular, elegir el precio mínimo de S/18,99 en lugar del máximo de S/24,69 representa una diferencia de S/57.

Una situación similar ocurre con el diésel. Si un vehículo necesita 15 galones, abastecerse al precio mínimo de S/22,99 en lugar de pagar S/27,39 permite ahorrar S/66 en una sola compra. Estas diferencias pueden ser especialmente importantes para taxistas, transportistas y trabajadores que utilizan sus unidades como herramienta diaria de trabajo.

¿Cómo consultar los precios de gasolina en Facilito de Osinergmin?

Una de las herramientas más útiles para comparar los precios de los combustibles es Facilito, plataforma digital del Osinergmin que permite conocer las tarifas declaradas por los grifos en diferentes regiones del país. El servicio incluye información sobre gasohol regular, premium, diésel, GLP y GNV.

Para utilizarlo, los usuarios deben ingresar a Facilito de Osinergmin y seleccionar el combustible que necesitan. Posteriormente, pueden filtrar la búsqueda por departamento, provincia y distrito para identificar los establecimientos con los precios más convenientes y su ubicación.

¿Por qué cambia el precio de la gasolina en los grifos?

El costo final de los combustibles en Perú depende de diferentes factores económicos y comerciales. Uno de los principales es la cotización internacional del petróleo, debido a que sus variaciones pueden repercutir en los costos de adquisición y comercialización de los derivados utilizados en el mercado nacional.

También influyen los impuestos, como el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) y el Impuesto General a las Ventas (IGV), además de los gastos de transporte, almacenamiento y distribución. A estos elementos se suman los márgenes comerciales que establece cada estación de servicio, lo que explica por qué dos grifos ubicados en una misma ciudad pueden ofrecer precios distintos.