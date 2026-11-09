Los valores reportados para esta jornada muestran que el gasohol regular se encuentra entre S/ 19,89 y S/ 21,99 por galón, mientras que el premium registra una brecha más amplia. El diésel también presenta diferencias importantes según el establecimiento, por lo que comparar antes de abastecerse puede ayudar a reducir el gasto.

¿Cuánto cuesta la gasolina en Lima este lunes 9 de noviembre?

Los conductores que tienen previsto abastecer sus vehículos este lunes 9 de noviembre pueden encontrar diferencias importantes en los precios de los combustibles en Lima. De acuerdo con la información difundida por la plataforma Facilito del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), el gasohol regular registra valores desde S/ 19,89 hasta S/ 21,99 por galón. En el caso del premium, los precios oscilan entre S/ 20,49 y S/ 24,89.

El diésel B5 S-50 UV también presenta una variación considerable entre establecimientos. Según los valores reportados para esta jornada, el galón se encuentra entre S/ 23,29 y S/ 27,99. Estas diferencias pueden tener un impacto directo en el presupuesto de quienes utilizan sus vehículos diariamente, especialmente taxistas, transportistas, repartidores y conductores particulares que necesitan abastecerse con frecuencia.

Gasohol regular: estos son los precios registrados

El gasohol regular es una de las alternativas más consultadas por los propietarios de vehículos particulares. Para este lunes, su precio mínimo reportado en Lima es de S/ 19,89 por galón, mientras que el valor máximo alcanza los S/ 21,99. La diferencia de S/ 2,10 puede parecer pequeña en una compra individual, pero representa un ahorro que se acumula cuando el abastecimiento se realiza varias veces al mes.

Por ejemplo, al comprar 15 galones, un conductor podría pagar S/ 298,35 si encuentra el precio más bajo o S/ 329,85 si abastece en un establecimiento que cobra la tarifa máxima registrada. Esto representa una diferencia de S/ 31,50 por carga. Por esa razón, revisar las opciones disponibles en distintos distritos puede ser una medida útil antes de acudir a un grifo.

Gasohol premium: ¿cuánto cuesta el galón?

Para quienes utilizan gasohol premium, los precios registrados muestran una diferencia todavía mayor. El valor mínimo reportado para Lima es de S/ 20,49 por galón, mientras que el máximo llega a S/ 24,89. La brecha de S/ 4,40 evidencia que no todos los establecimientos manejan las mismas tarifas, incluso cuando se encuentran dentro de una misma ciudad.

Si un automovilista necesita comprar 15 galones, el desembolso puede llegar a S/ 373,35 en el establecimiento con el precio mínimo o a S/ 373,35? No: con la tarifa máxima, el costo asciende a S/ 373,35? La comparación correcta es S/ 307,35 frente a S/ 373,35, por lo que la diferencia alcanza S/ 66. Antes de elegir, también es importante comprobar qué octanaje recomienda el fabricante del vehículo y no tomar la decisión únicamente por el precio.

Diésel en Lima: revisa cuánto cuesta el galón

El diésel B5 S-50 UV, utilizado por diversos vehículos particulares, unidades de transporte y actividades comerciales, presenta precios desde S/ 23,29 hasta S/ 27,99 por galón. La diferencia de S/ 4,70 puede representar un gasto adicional importante para quienes necesitan realizar cargas frecuentes o abastecer unidades de mayor capacidad.

En una compra de 15 galones, el monto puede variar entre S/ 349,35 y S/ 419,85, dependiendo del establecimiento elegido. Para los transportistas y trabajadores que dependen de este combustible, consultar las tarifas antes de abastecerse puede contribuir a organizar mejor sus gastos operativos y evitar pagar más por el mismo producto.

¿Cómo consultar los precios de los combustibles en Facilito?

Osinergmin cuenta con Facilito, una plataforma digital que permite consultar los precios declarados por los grifos y estaciones de servicio formales. Los usuarios pueden seleccionar la región, provincia y distrito, además de filtrar la búsqueda según el combustible que necesitan. De esta manera, es posible comparar establecimientos y conocer dónde se ofrecen las tarifas más económicas.

La herramienta también permite identificar la ubicación de los puntos de venta y conocer qué productos comercializan. Sin embargo, los precios pueden actualizarse y variar durante la jornada, por lo que se recomienda verificar la información antes de trasladarse y confirmar el monto en el surtidor. Asimismo, si un establecimiento cobra un precio distinto al que aparece en la plataforma, el usuario puede reportarlo a Osinergmin mediante los canales habilitados.

¿Qué hacer si el precio del grifo no coincide con la aplicación?

Facilito utiliza los precios que los propios operadores comunican a Osinergmin. Si un conductor encuentra una diferencia entre el valor mostrado en la herramienta y el cobrado por el establecimiento, puede reportarla mediante la aplicación para que el organismo la supervise. Esta función permite advertir discrepancias y complementa el servicio de consulta de precios de los grifos formales.

El precio final de los combustibles responde a varios componentes, entre ellos las referencias internacionales, los impuestos, el transporte, la distribución y los márgenes comerciales de las estaciones, según explica el artículo consultado. Sin embargo, los rangos de este lunes no bastan para establecer que hubo un alza o una caída respecto del día anterior: para sostener esa comparación haría falta una serie equivalente. Lo verificable en este reporte son los valores publicados y las diferencias entre sus mínimos y máximos.

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