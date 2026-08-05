Los precios de los combustibles siguen siendo una de las principales preocupaciones para conductores particulares, transportistas y empresas de todo el país. El valor del GNV, GLP, diésel y las distintas gasolinas cambia diariamente de acuerdo con factores como la cotización internacional del petróleo, los costos logísticos, la oferta y demanda, así como la ubicación de cada estación de servicio (grifos). Por ello, especialistas recomiendan verificar las tarifas antes de llenar el tanque para encontrar la opción más conveniente.

Así amanecieron los precios en Lima

El precio de la gasolina y el diésel en Perú continúa mostrando una brecha significativa entre estaciones de servicio y regiones, lo que impacta directamente en el bolsillo de las familias y en los costos del transporte público y privado. En Lima, los datos actualizados de la plataforma Facilito del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) revelan que el gasohol regular se vende hoy entre 17,24 y 21,49 soles por galón, mientras que el gasohol premium se ubica en una franja de 18,34 a 22,49 soles.

El diésel B5 S-50 UV, clave para el transporte de carga y pasajeros, registra precios que van de 20,40 a 25,99 soles por galón en la capital. Esta amplitud de tarifas responde a factores como el costo internacional del petróleo, el tipo de cambio, los impuestos y los márgenes comerciales de cada estación, por lo que los expertos recomiendan revisar diariamente las variaciones antes de abastecer el vehículo. En algunos distritos de Lima, las diferencias son evidentes: en San Juan de Lurigancho el gasohol regular parte en 16,89 soles, mientras que en Los Olivos llega hasta 17,38; el diésel se comercializa en 21,99 soles en el Rímac y en 19,89 soles en Carabayllo.

Provincias pagan más por cada galón

Si bien Lima concentra una oferta más amplia y competitiva, en varias regiones del interior del país los precios son todavía más altos. En Cusco, por ejemplo, el gasohol regular arranca en 18,67 soles y puede llegar a 21,99 soles por galón, mientras que en Ica el valor inicial se sitúa en 17,29 soles. Lambayeque registra un gasohol premium en torno a los 18,89 soles, y en Tacna el diésel se ubica en 22,10 soles, de acuerdo con los informes más recientes.

Estas diferencias de hasta seis soles por galón entre departamentos y distritos obligan a los usuarios a planificar mejor sus rutas ya comparar tarifas con mayor detalle para no pagar de más. Especialistas consultados en medios estatales advierten que los altos costos no solo afectan a los propietarios de autos particulares, sino también a las empresas de transporte interprovincial, a las flotas de taxis y a los negocios que dependen del reparto diario de productos. Ante este escenario, la recomendación general es convertir el uso de combustibles en una decisión informada, aprovechando las herramientas digitales disponibles y evaluando opciones alternativas como el GLP o el GNV.

¿Por qué cambian los precios todos los días?

El precio de los combustibles responde a múltiples factores económicos. Entre ellos destacan la evolución del mercado internacional del petróleo, el tipo de cambio, los costos de transporte, la disponibilidad de cada producto y la competencia entre estaciones de servicio. Estas variables hacen que las tarifas puedan modificarse de un día para otro e incluso varias veces durante una misma semana.

Por ello, antes de cargar combustible, la recomendación es consultar los precios actualizados mediante plataformas oficiales y comparar las distintas opciones disponibles. Unos minutos de búsqueda pueden traducirse en un ahorro importante, especialmente para quienes utilizan su vehículo de forma diaria o recorren largas distancias.

Facilito de Osinergmin: cómo usar la herramienta para pagar menos

En un mercado volátil, la plataforma Facilito se ha convertido en una herramienta imprescindible para los conductores peruanos. Desarrollada por Osinergmin, permite consultar en tiempo real los precios de gasolina, diésel, GLP y GNV en todo el país, con datos actualizados por los propios grifos. El usuario puede acceder desde la web oficial o descargar la aplicación móvil en Android y iOS, seleccionar el tipo de combustible, ingresar su ubicación y obtener un listado ordenado desde el precio más bajo al más alto.

Además de mostrar tarifas, Facilito ofrece información sobre horarios, servicios adicionales y métodos de pago de cada estación, y permite trazar rutas para llegar al grifo elegido. La posibilidad de comparar precios entre distritos y periodos ayuda a identificar patrones, detectar variaciones inesperadas y tomar decisiones informadas sobre dónde abastecerse. En un contexto donde la diferencia entre el galón más caro y el más barato puede superar los cinco soles, revisar la aplicación antes de cargar combustible ya no es un hábito opcional, sino una estrategia de ahorro. “Diario El Comercio. Todos los derechos reservados.”

Consejos prácticos para gastar menos

Frente a un contexto de precios volátiles, los especialistas recomiendan adoptar hábitos de consumo que ayuden a proteger el presupuesto familiar. Una primera medida es revisar los precios al menos una vez por semana en la web o app de Facilito, para identificar las estaciones más económicas en la ruta habitual y evitar sobreprecios innecesarios. También se sugiere evaluar la distancia hacia el grifo más barato, ya que en algunos casos el ahorro puede no compensar el recorrido adicional si el vehículo consume más combustible o si el tráfico es muy intenso.

Otra recomendación es considerar, para quienes utilizan el auto de forma intensiva, la posibilidad de convertirlo a GLP o GNV, analizando los costos de instalación, mantenimiento y rendimiento. Según estimaciones difundidas en medios especializados, la inversión en una conversión puede recuperarse en menos de un año cuando el uso del vehículo es frecuente y las distancias son largas. Además, se aconseja verificar siempre que la estación esté autorizada por Osinergmin y que cumpla con los estándares de seguridad, así como aprovechar campañas de descuentos o promociones temporales que algunas cadenas de grifos lanzan para fidelizar clientes.

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