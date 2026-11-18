Los conductores que tienen previsto abastecer sus vehículos este miércoles 18 de noviembre de 2026 pueden encontrar diferencias importantes en los precios de los combustibles, incluso entre estaciones de servicio de un mismo distrito. La información reportada en la plataforma Facilito de Osinergmin permite comparar los precios del gasohol regular y premium, el diésel, el GLP y el GNV, una herramienta útil para organizar el presupuesto y evitar pagar de más al llenar el tanque.

Gasohol regular: Comas y Lurigancho registraron algunos de los precios más bajos

El gasohol regular presentó una diferencia considerable entre establecimientos de Lima. En Comas, los precios reportados oscilaron entre S/ 18,56 y S/ 23,49 por galón; mientras que en Lurigancho se ubicaron entre S/ 18,79 y S/ 22,76. También destacaron Breña, con tarifas desde S/ 19,15, y San Juan de Lurigancho, donde el valor mínimo fue de S/ 19,39.

Esta variación puede representar un ahorro importante para quienes utilizan el vehículo a diario. Por ejemplo, una diferencia de S/ 5 por galón equivale a S/ 60 en una carga de 12 galones. Por ello, antes de dirigirse a un grifo, conviene revisar qué establecimientos cercanos ofrecen las tarifas más convenientes.

Gasohol premium: ¿dónde se encontraron los precios más altos y bajos?

Para el gasohol premium, los registros mostraron precios desde S/ 20,39 por galón en Ate. En otros distritos, como Villa El Salvador y Jesús María, las tarifas mínimas fueron de S/ 20,79. En el extremo superior, La Molina llegó a registrar S/ 27,99, una de las cifras más elevadas de la comparación.

La diferencia entre el menor y el mayor precio reportado fue de S/ 7,60 por galón. Sin embargo, elegir un combustible no debe depender únicamente del costo: los conductores tienen que respetar el octanaje recomendado por el fabricante de su vehículo para evitar problemas de rendimiento o funcionamiento del motor.

Diésel, GLP y GNV: estos son los valores referenciales en Lima

El diésel B5 S-50 UV registró precios desde S/ 23,89 por galón en San Juan de Lurigancho y S/ 23,90 en Cieneguilla. En otros puntos de la capital, como Ancón, los valores llegaron a S/ 30,36. La diferencia entre establecimientos es especialmente relevante para transportistas, conductores de carga y trabajadores que dependen de este combustible para sus actividades.

En cuanto al GLP y al GNV, los datos de referencia disponibles para Lima, actualizados durante la mañana del 18 de noviembre, situaron el GLP en un promedio de S/ 9,21 por galón y el GNV en S/ 1,70 por metro cúbico. Estas cifras corresponden a estaciones consideradas en el registro consultado y no representan una tarifa única para toda la ciudad: el precio final depende del grifo y de la disponibilidad del producto.

¿Cómo consultar los precios más baratos de combustible en Facilito?

Los usuarios pueden ingresar a la plataforma oficial Facilito de Osinergmin para comparar los precios de los combustibles en diferentes estaciones de servicio. El sistema permite seleccionar el departamento, la provincia y el distrito, además de identificar los establecimientos que ofrecen el producto requerido y consultar los valores que han reportado.

Antes de abastecerse, es recomendable comprobar la fecha y hora de actualización de cada registro, así como verificar que el precio anunciado en la plataforma coincida con el que aparece en el surtidor. Los montos pueden cambiar durante el día y la disponibilidad también puede variar. Comparar alternativas cercanas permite tomar una mejor decisión sin realizar recorridos innecesarios que terminen consumiendo el ahorro esperado.