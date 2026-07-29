El costo del combustible depende de diversos factores, como la cotización internacional del petróleo, los gastos de transporte y distribución, los impuestos y la competencia entre grifos. Por ello, especialistas recomiendan revisar las plataformas oficiales antes de abastecer el vehículo, especialmente durante los días de mayor demanda por el feriado de Fiestas Patrias.

Precios de gasolina y diésel: Lima y principales provincias

La plataforma “Facilito” de Osinergmin, que recopila los precios reportados por los propios grifos, muestra que en Lima el gasohol regular (90 octanos) se ubica hoy entre S/ 17,24 y S/ 21,49 por galón, mientras el gasohol premium oscila entre S/ 18,34 y S/ 22,49. El diésel B5 S-50 UV, utilizado masivamente por el transporte de carga y pasaje, se vende entre S/ 20,40 y S/ 25,99 por galón en la capital, reflejando el impacto directo del encarecimiento del crudo. Esta dispersión de precios responde a la competencia entre estaciones, el acceso logístico y la demanda específica de cada zona urbana.

En provincias, los valores pueden elevarse aún más. En Cusco, por ejemplo, el gasohol parte de S/ 18,67 y llega a S/ 21,99; en Ica, el gasohol regular inicia en S/ 17,29; y en Lambayeque, el gasohol premium se sitúa en torno a S/ 18,89. Tacna registra diésel desde S/ 22,10, mientras regiones alejadas de los terminales de abastecimiento o con menor competencia entre grifos tienden a mostrar márgenes superiores. El resultado es un mapa desigual, donde llenar el tanque puede costar hasta seis soles más por galón dependiendo del distrito o ciudad.

Ejemplos de precios por distrito en Lima

En la propia Lima, las diferencias son visibles al comparar algunos distritos. Facilito registra que en San Juan de Lurigancho el gasohol regular se ofrece desde S/ 16,89, mientras en Villa El Salvador el precio base es de S/ 17,27 y en Los Olivos sube hasta S/ 17,38. En Jesús María, el gasohol premium se ubica en S/ 17,19, pero en San Miguel alcanza los S/ 19,19 y en Villa El Salvador se mantiene sobre los S/ 18,08. Estas variaciones reflejan estrategias comerciales distintas, niveles de demanda y costos de operación propios de cada zona.

El diésel también presenta una geografía de precios contrastada: en el Rímac se ubica en S/ 21,99, en Comas en S/ 20,79 y en Carabayllo en S/ 19,89. Para quienes usan el vehículo a diario, estas diferencias se traducen en ahorros o sobrecostos acumulados a fin de mes, lo que incentiva la búsqueda de estaciones con tarifas más competitivas. La recomendación principal es evitar decisiones automáticas y consultar siempre antes de abastecerse, especialmente en días de alta volatilidad como el actual.

GLP y GNV: alternativas que también sienten el impacto

Aunque el artículo se centra en gasolina y diésel, el alza internacional del petróleo y los ajustes internos también afectan al gas licuado de petróleo (GLP) y al gas natural vehicular (GNV). Los precios de GLP a nivel de productores, reportados por Osinergmin, muestran valores en soles por kilo que han experimentado incrementos progresivos desde inicios de 2026, con referencias que oscilan en torno a los S/ 2,04 y S/ 3,24 dependiendo de la planta y la región. El GNV, medido en soles por metro cúbico, también registra variaciones significativas entre ciudades, aunque mantiene una competitividad relativa frente a la gasolina tradicional.

Este escenario ha llevado a muchos conductores a evaluar o mantener conversiones a GLP o GNV, buscando amortiguar el impacto del alza de precios. Sin embargo, la decisión no solo depende del valor en el surtidor, sino también de la disponibilidad de estaciones, el costo de la conversión, el rendimiento del vehículo y la regulación vigente. Por eso, los especialistas recomiendan hacer un análisis global del consumo mensual y la oferta local antes de apostar por un cambio definitivo de combustible.

¿Por qué suben los combustibles?: claves económicas y logísticas

El aumento de los combustibles en Perú responde a una combinación de factores externos e internos. En el plano internacional, el reciente recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente, incluyendo episodios de tensión en el estrecho de Ormuz, ha disparado el precio del petróleo crudo en los mercados globales. Cuando el barril sube, los derivados como gasolina y diésel tienden a encarecerse en refinerías y terminales, trasladando el impacto hasta los grifos.

A nivel local, el precio final incorpora impuestos como el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) y el Impuesto General a las Ventas (IGV), además de costos de transporte y distribución en una geografía compleja como la peruana. Trasladar combustible desde puertos y refinerías hasta estaciones en la sierra o la selva implica mayores gastos logísticos que se reflejan en el surtidor. Por último, cada estación de servicio define su propio margen de ganancia, lo que explica que incluso dos grifos cercanos exhiban precios distintos para el mismo producto.

Facilito de Osinergmin: cómo usar la herramienta para pagar menos

En un mercado volátil, la plataforma Facilito se ha convertido en una herramienta imprescindible para los conductores peruanos. Desarrollada por Osinergmin, permite consultar en tiempo real los precios de gasolina, diésel, GLP y GNV en todo el país, con datos actualizados por los propios grifos. El usuario puede acceder desde la web oficial o descargar la aplicación móvil en Android y iOS, seleccionar el tipo de combustible, ingresar su ubicación y obtener un listado ordenado desde el precio más bajo al más alto.

Además de mostrar tarifas, Facilito ofrece información sobre horarios, servicios adicionales y métodos de pago de cada estación, y permite trazar rutas para llegar al grifo elegido. La posibilidad de comparar precios entre distritos y periodos ayuda a identificar patrones, detectar variaciones inesperadas y tomar decisiones informadas sobre dónde abastecerse. En un contexto donde la diferencia entre el galón más caro y el más barato puede superar los cinco soles, revisar la aplicación antes de cargar combustible ya no es un hábito opcional, sino una estrategia de ahorro.

Consejos para ahorrar combustible en tiempos de precios altos

Mientras el mercado se mantiene tensionado y las proyecciones apuntan a precios elevados en el corto plazo, algunos hábitos pueden reducir el impacto en el bolsillo. Especialistas sugieren consultar siempre Facilito antes de ir al grifo, preferir estaciones con buenas referencias de servicio y tarifas competitivas, y evitar llenar el tanque en el primer establecimiento sin comparar alternativas. También recomiendan mantener el vehículo en buen estado: motor afinado, filtros limpios y neumáticos con la presión adecuada disminuyen el consumo de combustible.

En la conducción diaria, evitar aceleraciones bruscas, frenadas innecesarias y velocidades muy altas contribuye a un uso más eficiente de la gasolina o el diésel. Considerar rutas con menos tráfico, organizar mejor los viajes para reducir desplazamientos y evaluar, cuando sea posible, opciones de transporte compartido o público son medidas adicionales para sobrellevar la coyuntura. En el mediano plazo, la combinación de información transparente y hábitos responsables puede marcar la diferencia entre un gasto desbordado y un consumo más controlado, incluso en escenarios internacionales adversos.

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