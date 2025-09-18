Retiro AFP 2025: Descubre AQUÍ y ahora cuánto tienes ahorrado y cuánto podrás sacar de tu fondo

La Comisión de Economía del Congreso dio luz verde este último miércoles a un dictamen clave que abre la puerta al octavo retiro extraordinario de los fondos de las Administradora de Fondos de Pensiones (AFP). Esta nueva disposición le da la posibilidad a los afiliados del sistema privado a acceder voluntariamente hasta 4 Unidades Impositivas Tributarias (equivalentes a S/ 21.400), en un intento por aliviar la presión económica que enfrentan miles de peruanos.

Tras recibir el visto bueno del Congreso, el proyecto será enviado al Ejecutivo para que la presidenta lo promulgue y la norma entre en vigor.

Luego, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) tendrá un máximo de 30 días para establecer las reglas que permitirán su implementación.

Con la aprobación del retiro, se abre la posibilidad para que cualquier afiliado a las AFP, sin importar si está trabajando o desempleado, pueda sacar hasta 4 UIT —lo que equivale a S/ 21.400— de sus fondos. No hay restricciones ni filtros: la puerta queda abierta para que todos puedan disponer de ese dinero cuando lo necesiten.

Los afiliados tendrán un plazo de 90 días, contados desde que se publique la reglamentación oficial, para pedir el retiro de sus fondos. La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) será la encargada de establecer las reglas del proceso. El dinero se entregará en cuatro cuotas mensuales, distribuidas cada 30 días, hasta cubrir el monto total aprobado.

Antes de solicitar el retiro, es fundamental que cada afiliado verifique el monto disponible en su cuenta individual de capitalización. A continuación, se proporcionan los enlaces directos para acceder a estos servicios.

AFP Integra : Entra a www.afpintegra.pe/iniciar-sesion y coloca tu DNI y clave web.

: Entra a www.afpintegra.pe/iniciar-sesion y coloca tu DNI y clave web. Prima AFP : Entra a miespacio.prima.com.pe e ingresa con tu documento de identidad y contraseña.

: Entra a miespacio.prima.com.pe e ingresa con tu documento de identidad y contraseña. AFP Habitat : Verifica tu estado de cuenta en www.afphabitat.com.pe/mi-cuenta.

: Verifica tu estado de cuenta en www.afphabitat.com.pe/mi-cuenta. Profuturo AFP: Verifica tu saldo en enlinea.profuturo.com.pe/zonaprivada/login.

¿Cuál es la diferencia entre la AFP y ONP?

La ONP es la Oficina de Normalización Previsional que se encarga del Sistema Nacional de Pensiones. La entidad recibe y gestiona los aportes de las personas que se encuentran afiliadas a este sistema de fondo común. Su sistema sirve para pagar las jubilaciones de los ciudadanos peruanos que ya se encuentran dentro de la edad para percibir su pensión por años de aporte y para solventar la jubilación de actuales trabajadores a futuro. En este sistema nacional de pensiones, el número de aportantes debe ser mayor al número de jubilados para que este programa cuente con un funcionamiento óptimo. En caso de no desarrollarse de esta forma, no todas las personas podrían acceder a este beneficio.

Por otro lado, la AFP son las siglas de la Administradora de Fondos de Pensiones, que mediante el Sistema Privado se encarga de proteger los aportes con un funcionamiento de aportes en cuentas individuales directamente a nombre del aportante. Las AFP cuentan con cuatro tipos de fondo que tienen distinto riesgo. Estos permiten rentabilizar lo que han ahorrado dentro de un determinado tiempo, para que luego sea retribuido cuando le corresponda la jubilación a sus aportantes.