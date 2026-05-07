Resumen

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Especialistas coinciden en que la liberación de la CTS y la gratificación no deberían verse únicamente como un ingreso para gasto estacional, sino como una oportunidad para fortalecer la posición financiera. (Foto: Andina)
Especialistas coinciden en que la liberación de la CTS y la gratificación no deberían verse únicamente como un ingreso para gasto estacional, sino como una oportunidad para fortalecer la posición financiera. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Ante una incierta segunda vuelta electoral y una mayor sensibilidad del tipo de cambio, la liberación de la CTS y el pago de la gratificación se convierten en una herramienta clave para fortalecer la salud financiera de los hogares peruanos.

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