Ante una incierta segunda vuelta electoral y una mayor sensibilidad del tipo de cambio, la liberación de la CTS y el pago de la gratificación se convierten en una herramienta clave para fortalecer la salud financiera de los hogares peruanos.

Para más de 4 millones de trabajadores formales, este ingreso extraordinario representa un alivio de corto plazo y una oportunidad estratégica para anticiparse a eventuales movimientos del dólar, ajustes en tasas de interés y cambios en las expectativas económicas hacia el 2026.

Según Cristian Arens, autor best seller y fundador de CIRCUM Corp, en escenarios de incertidumbre política “la prioridad debe ser ordenar las finanzas personales antes de asumir nuevos compromisos”. No obstante para el especialista, toda crisis conlleva una oportunidad y esto se puede traducir en amortización de deudas.

“La primera recomendación es revisar de inmediato las deudas más caras, como tarjetas de crédito o préstamos de consumo, y reducirlas. Cancelar deuda es una forma directa de obtener ‘rentabilidad’, porque evita intereses futuros”, señala Arens.

¿Cuáles son las 5 recomendaciones para gestionar correctamente este dinero?

Para Alberto Abanto, jefe comercial en Inversiones.IO, sugiere las siguientes acciones clave para poder hacer uso responsable de este ingreso:

Crear un fondo de emergencia: Es importante organización financiera para tener un fondo que cubra estratégicamente entre 3 a 6 meses de gastos ante cualquier eventualidad o circunstancia. Esta es una señal que construye salud financiera y a medida que vaya creciendo se fortalecerá a largo plazo. Diversificar el portafolio de inversión: Cuando el dólar se mueve y hay incertidumbre política, no es recomendable dejar todo el dinero inmovilizado o en consumo inmediato. Separar entre 5% y 10% para inversión permite empezar a generar rendimiento y proteger parte del capital frente a la inflación o la volatilidad. Instrumentos financieros en soles y a corto plazo: La moneda peruana tiene una fortaleza que ha trascendido por los años y Abanto recomienda instrumentos que permitan rentabilizar al corto plazo. Por ejemplo, el “Crowdfunding Inmobiliario” que permite financiar proyectos de vivienda social desde montos accesibles genera en promedio una rentabilidad superior al 20% anual con operaciones de 3 a 6 meses. Optar por depósitos a plazo fijo o fondos de inversión: Los depósitos a plazo fijo ya tienen una tasa definido y representan un bajo riesgo para un perfil más conservador mientras los fondos permiten una diversificación que reduzca el riesgo no sistemático. Son opciones para que el capital se mueva de forma estratégica. Capacitación financiera: Una opción es contratar asesoría o educarse para poder invertir estratégicamente en distintos instrumentos o crear negocios que permitan tener un portafolio de ingresos diversificados.

El impacto del tipo de cambio

Los especialistas coinciden en que la liberación de la CTS y la gratificación no deberían verse únicamente como un ingreso para gasto estacional, sino como una oportunidad para fortalecer la posición financiera antes del 2026. En un escenario electoral donde las encuestas y la volatilidad cambiaria pueden influir en las expectativas económicas, la recomendación es priorizar liquidez, reducir pasivos y diversificar inversiones.

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