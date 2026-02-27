No cabe duda de que el género de terror se ha consolidado como uno de los favoritos del público, al provocar sensaciones de miedo, angustia e inquietud en los espectadores. Este es el caso de “Scream”, que llegó de la mano de Wes Craven en 1996, impactó mucho a los críticos en esa época por establecer un nuevo estándar metanarrativo. Es así que, después de treinta años, se estrenó en los cines con bombos y platillos “Scream 7″ con el regreso de un importante personaje: Neve Campbell. Esto, sin duda, marcará un precedente en la industria cinematográfica debido al exorbitante sueldo que recibirá la actriz en esta nueva saga terrorífica. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁNTO SERÁ EL SUELDO DE NEVE CAMPBELL EN “SCREAM 7″?

Luego de muchas especulaciones y ausencias durante la anterior saga de terror, Neve Campbell regresa a la pantalla grande una vez más para interpretar a Sidney Prescott en “Scream 7″. A pesar de que muchos fanáticos puedan interpretar este retorno como algo nostálgico, lo cierto es que, de acuerdo con la plataforma Ambito, la actriz canadiense recibirá uno de los sueldos más altos entre los personajes. Es decir, en esta oportunidad, la reconocida celebridad habría alcanzado un acuerdo contractual por casi 7 millones de dólares, lo cual representa un gran aumento a diferencia de las demás entregas cinematográficas.

Y es que, en Scream (1996) percibió alrededor de 1,5 millones de dólares, mientras que, por su participación en la tercera entrega, su remuneración se elevó a 4 millones. Finalmente, en Scream 4, la actriz recibió cerca a 5 millones. Según la página web, Campbell se habría negado a participar en la sexta entrega debido a que no se llegaron a acuerdos económicos. Sin embargo, ahora la celebridad de 52 años percibirá el salario más alto en comparación con sus compañeros e incluso superará a Courteney Cox, quien ganará aproximadamente 2 millones de dólares. Es importante mencionar que la productora Spyglass y Paramount esperan recaudar entre 45 y 50 millones de dólares en taquilla, así como estiman realizar una octava película.

PERSONAJES DE LA PELÍCULA “SCREAM 7″