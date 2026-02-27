Por Redacción EC

No cabe duda de que el género de terror se ha consolidado como uno de los favoritos del público, al provocar sensaciones de miedo, angustia e inquietud en los espectadores. Este es el caso de “Scream”, que llegó de la mano de Wes Craven en 1996, impactó mucho a los críticos en esa época por establecer un nuevo estándar metanarrativo. Es así que, después de treinta años, se estrenó en los cines con bombos y platillos “Scream 7″ con el regreso de un importante personaje: Neve Campbell. Esto, sin duda, marcará un precedente en la industria cinematográfica debido al exorbitante sueldo que recibirá la actriz en esta nueva saga terrorífica. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.