El 25 de diciembre es considerado, año tras año, un feriado nacional en el Perú con motivo de la celebración de la Navidad. A pesar de ello, existen actividades laborales que no se detienen, por lo que numerosos trabajadores deberán cumplir con sus funciones incluso en esta fecha. En ese sentido, quienes se encuentran contratados formalmente y en planilla deben tener en cuenta que trabajar durante un feriado implica recibir un pago extra en su sueldo. En esta nota te explicamos cuál es el monto adicional que corresponde por prestar servicios en un día feriado nacional.

Si trabajas el feriado del 25 de diciembre, ¡mira cuánto debe pagarte por no descansar en Navidad!

La Ley peruana establece que aquel trabajador del sector privado que deba realizar sus actividades con normalidad un día feriado deberá recibir tres veces su remuneración por ese día. Aunque es necesario mencionar que esta situación solo aplica en el caso de que empleado y empleador no acuerden una fecha de descanso que sustituya el feriado trabajado.

“El triple pago se otorga por los siguientes conceptos: una remuneración por el día feriado, una por el trabajo realizado y una sobretasa del 100%”, señalan desde Sunafil.

Diferencia entre un feriado y día no laborable

Aunque muchas personas relacionan el feriado con el día no laborable, existe una diferencia entre ambos términos. A continuación, te presentamos cuáles son:

Feriado: El feriado es un día festivo nacional en el que los trabajadores, tanto del sector público como privado, pueden dejar de laborar. Lo mismo ocurre con los estudiantes, quienes dejan de ir a sus clases. En el caso de que un empleado trabaje un feriado, recibirá una remuneración adicional, que normalmente es el triple, así sea domingo.

Día no laborable: El día no laborable es decretado por el Gobierno de turno y está dirigido al sector público. En el privado, el empleador decidirá si sus trabajadores laboran o no. Si en caso un empleado trabaja con normalidad, esto no significa que recibirán un pago extra, ya que sólo recibirá el mismo sueldo sin incrementos. Las horas dejadas de laborar deberán ser compensadas en los 10 días inmediatos posteriores (con horas extras, trabajando días de semana o considerarlo a cuenta de las vacaciones), o en la oportunidad que establezca cada entidad en función a sus propias necesidades.

