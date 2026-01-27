Con la llegada de 2026, el Parque de las Leyendas se mantiene como uno de los destinos recreativos más concurridos a nivel nacional. Dentro de las alternativas disponibles para familias y visitantes de todas las edades en este inicio de año, el organismo que administra el zoológico, dependiente de la Municipalidad Metropolitana de Lima, confirmó que ya se encuentra vigente el esquema de precios para el ingreso. Gracias a ello, es posible recorrer un recinto que alberga más de 2,500 especies, además de complejos arqueológicos, una laguna recreativa, áreas verdes especializadas y diversos atractivos para disfrutar en compañía.

¡Tarifa 2026 para ingresar al Parque de las Leyendas! Mira AQUÍ cuánto cuesta la entrada para niños y adultos mayores

Entre las alternativas de esparcimiento más concurridas destaca un conocido complejo recreativo ubicado en la capital, el cual ha actualizado sus tarifas para este año. La Municipalidad Metropolitana de Lima informó mediante plataformas digitales que el costo regular de ingreso aumentó en dos soles para 2026.

Este recinto, con sedes tanto en San Miguel como en Huachipa, mantiene atención incluso en jornadas festivas y, además, contempla el ingreso sin pago para determinados sectores de la población previamente establecidos.

En relación a esta información, te compartimos a continuación los conceptos, montos y requisitos que debes cumplir para ingresar al Parque de las Leyendas desde este Año Nuevo:

Tarifas Regulares

- Entrada General S/20 (De 13 años a más)

- Niños S/10 (De 3 a 12 años)

- Adultos Mayores S/4 (De 60 años a más)

Tarifas Promocionales (Previa solicitud de marzo a diciembre)

- Instituciones Educativas

Estudiantes 5 soles según niveles de educación superior y cantidades en ambos casos / Profesores y padres de familia, S/10

HORARIO PARA PÚBLICO VISITANTE: Lunes a Domingo de 9 a.m. a 5 p.m. (incluye feriados)

HORARIO PARA VENTA DE ENTRADAS: Lunes a Domingo de 9 a.m. a 4.30 p.m.

A propósito de precios y atractivos propios del zoológico, resulta importante destacar que además de costos generales, una vez dentro el Parque de las Leyendas puedes acceder a botes a pedal y motor por tan solo 12 y 6 soles, respectivamente, y asimismo hasta ingresar gratis si conformas alguno de los siguientes grupos poblacionales e importantes del país.

¿Quiénes ingresan gratis al Parque de las Leyendas?

Las redes sociales hoy certifican la popularidad del Parque de las Leyendas como entidad adscrita a la MML, y en ese sentido siempre resultan llamativas las promociones lanzadas, descuentos, y hasta gratuidad dirigida a ciertos grupos poblacionales.

De manera preferencial, hoy tanto PCD e identificadas con carné del CONADIS, como veteranos de guerra debidamente acreditados, y también guías oficiales de turismo, cuentan con acceso sin costo alguno a las instalaciones de dicho zoológico, y cuyas sedes habilitadas se ubican en San Miguel y Huachipa.

Según la información brindada entorno a la existencia de ofertas especiales, por ejemplo, y desmentidas mediante comunicado, el Parque de las Leyendas confirma que los grupos poblacionales destacados y público en general, pueden disfrutar del servicio brindado, visitar a los animales, y conocer el jardín botánico, entre otros atractivos, durante los 365 días del año e incluso feriados y jornadas no laborables.