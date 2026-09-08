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Mantenerse activo no necesariamente implica someter al cuerpo a exigentes rutinas de entrenamiento ni pasar varias horas en un gimnasio. Para muchas personas, incorporar una actividad tan sencilla como caminar puede convertirse en una alternativa práctica para combatir el sedentarismo y conservar una vida más dinámica. Durante la adultez temprana, etapa en la que suelen consolidarse buena parte de los hábitos que acompañarán a una persona durante los siguientes años, permanecer en movimiento adquiere especial relevancia. Pasar demasiado tiempo sentado, reducir la actividad física cotidiana o llevar una rutina marcada por el poco desplazamiento puede terminar afectando distintos aspectos del bienestar. Por ello, especialistas y organismos dedicados al cuidado de la salud insisten en la importancia de encontrar espacios durante la semana para realizar ejercicio, incluso mediante actividades accesibles que no requieren implementos especiales. Caminar, por ejemplo, puede integrarse fácilmente a los desplazamientos diarios, convertirse en una caminata recreativa o realizarse como parte de una rutina específica.