Mantenerse activo no necesariamente implica someter al cuerpo a exigentes rutinas de entrenamiento ni pasar varias horas en un gimnasio. Para muchas personas, incorporar una actividad tan sencilla como caminar puede convertirse en una alternativa práctica para combatir el sedentarismo y conservar una vida más dinámica. Durante la adultez temprana, etapa en la que suelen consolidarse buena parte de los hábitos que acompañarán a una persona durante los siguientes años, permanecer en movimiento adquiere especial relevancia. Pasar demasiado tiempo sentado, reducir la actividad física cotidiana o llevar una rutina marcada por el poco desplazamiento puede terminar afectando distintos aspectos del bienestar. Por ello, especialistas y organismos dedicados al cuidado de la salud insisten en la importancia de encontrar espacios durante la semana para realizar ejercicio, incluso mediante actividades accesibles que no requieren implementos especiales. Caminar, por ejemplo, puede integrarse fácilmente a los desplazamientos diarios, convertirse en una caminata recreativa o realizarse como parte de una rutina específica.

¿Cuánto tiempo deberías realizar actividad física cada semana?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) aconseja que los adultos acumulen entre 150 y 300 minutos semanales de actividad física de intensidad moderada. Esta recomendación puede alcanzarse mediante caminatas, bicicleta, baile, deportes u otras actividades que impliquen desplazamiento y movimiento corporal. Mantener esta frecuencia permite incorporar el ejercicio como parte habitual de la vida cotidiana y reducir los periodos prolongados de inactividad.

Cumplir con estos niveles de actividad física también está relacionado con beneficios que van más allá del estado físico. De acuerdo con las recomendaciones de la OMS, realizar ejercicio de manera constante puede contribuir a prevenir y controlar enfermedades no transmisibles, entre ellas las cardiovasculares, la diabetes tipo 2 y algunos tipos de cáncer. Asimismo, mantenerse activo puede favorecer el bienestar emocional y disminuir síntomas asociados con la depresión y la ansiedad.

Estos son los beneficios que puede aportar caminar

Una caminata frecuente puede favorecer diferentes aspectos de la salud. Entre sus posibles beneficios se encuentran el cuidado del corazón, el fortalecimiento de la condición física y el apoyo al bienestar mental. Además, mantenerse activo puede contribuir a conservar determinadas capacidades relacionadas con el pensamiento, el aprendizaje y la toma de decisiones.

La actividad física también desempeña un papel importante durante las primeras etapas de la vida adulta. Incorporar movimiento de forma regular ayuda a evitar un estilo de vida sedentario y permite construir hábitos que pueden mantenerse a largo plazo. No obstante, caminar no es la única alternativa: practicar algún deporte, montar bicicleta o bailar también puede servir para alcanzar los niveles de actividad recomendados.

¿Qué comer antes de realizar ejercicio?

La alimentación también forma parte de una rutina orientada a mejorar el rendimiento físico. Mayo Clinic destaca que elegir adecuadamente qué comer y cuándo hacerlo puede influir en la energía disponible durante el entrenamiento. Una alimentación equilibrada permite aportar al organismo los nutrientes necesarios para afrontar las exigencias de una sesión de actividad física.

Entre las alternativas que pueden formar parte de la alimentación previa al ejercicio aparecen alimentos como el plátano, los frutos secos, los huevos y la mantequilla de maní. Estos productos aportan diferentes nutrientes que pueden complementar la dieta y ayudar a cubrir las necesidades energéticas. La elección dependerá también del tipo de actividad, su duración y las características individuales de cada persona.

Alimentos que pueden complementar tu rutina física

Las proteínas cumplen una función importante dentro de la alimentación de quienes realizan ejercicio, mientras que alimentos ricos en potasio también pueden incorporarse dentro de una dieta variada. El plátano, por ejemplo, es una alternativa práctica para consumir antes de una actividad física, mientras que los frutos secos pueden aportar energía y nutrientes en pequeñas porciones.

El café también aparece entre las opciones mencionadas por Mayo Clinic debido a su contenido de cafeína, compuesto que puede proporcionar un estímulo y favorecer el rendimiento durante determinadas actividades. Sin embargo, ningún alimento por sí solo reemplaza una alimentación equilibrada ni una adecuada hidratación. La combinación de ejercicio frecuente, descanso y una dieta variada resulta fundamental para sostener un estilo de vida saludable.