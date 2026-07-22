Por Redacción EC

Julio 2026 no solo permitirá que miles de peruanos disfruten de las vacaciones o la presencia de diversos circos en el país, sino también de varios esperados feriados nacionales. Así, este 23 de julio será considerado feriado por el Día de la Fuerza Aérea del Perú y será una gran oportunidad para que muchos salgan de la rutina laboral o académica. Sin embargo, en medio de estas celebraciones, establecimientos y sistema de transporte público operarán con ciertas restricciones. Frente a ello, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció que el metropolitano, Línea 1 del Metro y corredores tendrán un horario especial durante este día inhábil, con el objetivo de seguir garantizando el desplazamiento de los usuarios durante la jornada no laborable. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.