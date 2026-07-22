Julio 2026 no solo permitirá que miles de peruanos disfruten de las vacaciones o la presencia de diversos circos en el país, sino también de varios esperados feriados nacionales. Así, este 23 de julio será considerado feriado por el Día de la Fuerza Aérea del Perú y será una gran oportunidad para que muchos salgan de la rutina laboral o académica. Sin embargo, en medio de estas celebraciones, establecimientos y sistema de transporte público operarán con ciertas restricciones. Frente a ello, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció que el metropolitano, Línea 1 del Metro y corredores tendrán un horario especial durante este día inhábil, con el objetivo de seguir garantizando el desplazamiento de los usuarios durante la jornada no laborable. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁL SERÁ EL HORARIO ESPECIAL QUE TENDRÁ EL METROPOLITANO, LÍNEA 1 Y CORREDORES ESTE 23 DE JULIO?

Según la Ley n.º 31822, este jueves 23 de julio será considerado feriado por el Día de la Fuerza Aérea del Perú, en la que se conmemora el heroico sacrificio del capitán FAP José Abelardo Quiñones Gonzales durante la lucha con Ecuador en el año 1941, así como se destaca la importancia de esta institución en la seguridad y defensa del país. Por lo tanto, en medio de la conmemoración cívica, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao informó que el servicio de transporte público autorizado contará con un horario diferenciado por este descanso oficial. A continuación, te presentamos, compartido por el diario El Peruano, la programación de la ATU para los corredores, Metropolitano, Línea 1 y más:

Corredores complementarios : Funcionarán de 5:00 a. m. a 11:00 p. m. con sus servicios habituales.

: Funcionarán de 5:00 a. m. a 11:00 p. m. con sus servicios habituales. Aerodirecto : Recorrerán en sus rutas y horarios habituales.

: Recorrerán en sus rutas y horarios habituales. Línea 1 del Metro : Operará de 5:30 a. m. a 10:00 p. m., con una frecuencia de paso de trenes de 5 a 12 minutos, lo cual dependerá de la franja horaria.

: Operará de 5:30 a. m. a 10:00 p. m., con una frecuencia de paso de trenes de 5 a 12 minutos, lo cual dependerá de la franja horaria. Línea 2 del Metro : Funcionará en su horario habitual de 6:00 a. m. a 11:00 p. m.

: Funcionará en su horario habitual de 6:00 a. m. a 11:00 p. m. Metropolitano: Recorrerán los servicios regulares A, B y C de 5 a. m. a 10:00 p. m., el servicio Expreso 1 de 6:00 a. m. a 9 p. m. y el Expreso 5 de 6 a. m. a 8 p. m. En tanto, los buses alimentadores atenderán hasta las 11 p. m.

🐶 𝗛𝗼𝘆 𝗰𝗲𝗹𝗲𝗯𝗿𝗮𝗺𝗼𝘀 𝗮 𝗾𝘂𝗶𝗲𝗻𝗲𝘀 𝗻𝗼𝘀 𝗿𝗲𝗴𝗮𝗹𝗮𝗻 𝗮𝗺𝗼𝗿 𝗶𝗻𝗰𝗼𝗻𝗱𝗶𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹.❤️



Si viajas con tu perrito en el transporte público, recuerda llevarlo en su transportador y, de preferencia, en horarios de menor afluencia. 🐾



Día Mundial del Perro pic.twitter.com/85RuF52gxz — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) July 21, 2026

¿QUÉ BENEFICIOS TE CORRESPONDE POR TRABAJAR EN FERIADO?

De acuerdo con la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), si te corresponde trabajar durante un feriado nacional y no recibes un descanso sustitutorio, tienes derecho a percibir un pago adicional, de acuerdo con lo establecido por la ley. Estos son: