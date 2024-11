Desde entonces, grandes cambios estructurales de la economía argentina eran anunciados por el Jefe de Estado, los mismos que a la fecha han desembocado en una reducción de la inflación del 3,5%, su cifra más baja en casi tres años. Esto se ha visto reflejado también en una estabilidad del dólar paralelo (blue), el cual se mantiene en entre 1,150 y 1,200 pesos, los mismos valores de enero de 2024.

¿Esto que significa para el turista?

En lenguaje sencillo, que la inflación de los últimos meses elevó los precios de manera importante y el dólar se mantuvo casi igual. Es decir, para el turista que llega con dólares al país del tango en esta fechas (noviembre de 2024) este ya no es tan rentable como lo era hace dos o más años.

“Argentina es el país con el costo de vida más elevado de la región e, incluso, supera a algunos países de la Unión Europea (UE) en términos relativos”, refería un informe de un centro de estudios de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y publicado en EFE.

Comprobando los precios in situ

Ya en Buenos Aires, nos dimos la tarea de comprobar personalmente los precios actuales en la capital argentina. Lo primero que hicimos al llegar al aeropuerto fue recargar la tarjeta SUBE, (la tarjeta de viaje que nos permite viajar en colectivos, subtes y trenes).





A noviembre de 2024, los precios en colectivo (buses), trenes y subte son los siguientes:

Ya instalados, comenzamos a recorrer la ciudad a pie, a modo de reconocimiento. A diferencia de años anteriores, los precios al cambio en soles efectivamente son elevados. Muchos de ellos, suelen ser similares o superiores a la moneda peruana. ¡Veamos!

Nos fuimos a cenar a un restobar en Villa Crespo, un barrio céntrico de la ciudad y elegimos probar un clásico argentino: “una milanesa napolitana con fritas”. El plato, que incluía piezas de pan y al que le agregamos una gaseosa personal nos costó: 11 mil pesos. Esto al cambio en dólares y soles es: 11,086 dólares/ 41 soles.

Otros menús “económicos” a base de pizza en cualquier restobar de barrios como Palermo, Caballito o Belgrano, los puedes encontrar desde 11 a 13 mil pesos.

Una milanesa napolitana con fritas puede costarte a noviembre de 2024 alrededor de 11 mil pesos. Esto al cambio en dólares y soles es: 11.086 dólares/ 41 soles.

Un día después, salimos a visitar algunas tiendas en la avenida Corrientes: los precios de las pizza individuales están entre: 1700 (6,47 soles) a 3,900 (14,84 soles) en locales económicos como la tradicional pizzería La Continental. Pero también puedes encontrar pizzas individuales desde 8900 a 10900 en un café de la cuadra.

En tanto, tomarse un café por la zona acompañado de una media luna puede costarte 2900 pesos (11 soles).

Los precios en un café de Buenos Aires suelen estar en la fachada del local. Así están en la actualidad.

Como es de esperarse, los alfajores y dulces de la ciudad no nos son indiferentes así que fuimos a darle un vistazo a los precios:

Una caja de alfajor de la marca Havanna está entre 21 a 23 mil pesos (87 soles), mientras que la unidad cuesta 2,500 aproximadamente (10 soles).

Un puesto de Havanna en el Abasto de Buenos Aires.

Cenando en Puerto Madero

Para cerrar la noche, recorrimos Puerto Madero. Lo más conveniente para algunos puede ser pedir el servicio de tenedor libre o buffet, servicio que no todos los restaurantes de esta zona turística ofrecen.

El precio puede ir, dependiendo si es almuerzo o cena, entre 24,000 a 34,000 pesos. En nuestro caso optamos por el buffet cuyo costo en cena era de 29,500 pesos. A este monto hay sumarle el servicio de mesa: 2,000 pesos y la bebida que no está incluida.

El buffet te permitía comer comida marina (makis, cebiche) pastas, empanadas, pescado, y la imperdible parrilla argentina.

¿Cuánto pagamos? 34,600 pesos. Al cambio: 34,86 dólares/ 115 soles

Una parrilla argentina en uno de los varios restaurantes de Puerto Madero.

Otros costos:

Teatro:

Desde 21 mil pesos (79,92 soles)

Cine:

Precios Cyber: Entradas 2D: 4,900 pesos (18,65) Entradas 3D: 6,100 pesos (23,20 soles)

Precios normales: Entradas 2D: 10,800 (41,10 soles) Entradas 3D: 13,600 pesos (51,76 soles)

Helados:

Dependiendo del lugar y la cantidad, el precio del helado va a cambiar. Lo puedes encontrar desde 1/4 de kilo hasta 1 kilo. Compramos 1/4 de hasta tres sabores y pagamos: 3,200 pesos; es decir alrededor de 3,20 dólares/ 11 a 12 soles.

Un 1/4 de kilo de helado argentino en la actualidad.

1 hamburguesa en un shopping: Entre 9,500 a 13,900 pesos. (52,90 soles)

1 chip (Claro Argentina): Aproximadamente 15,500 pesos (58,99 soles)





¿Qué está pasando en Argentina?

Algo que nos llama la atención de la situación económica actual en Argentina es la estabilidad del dólar. Este se mantiene en entre 1,000 y 12,00 desde enero, mientras que los precios son elevados y siguen elevándose en comparación con otros países de Sudamérica y Europa.

“El problema que tiene Milei es el cómo es que ha implementado su ajuste. Hay que recordar que normalmente que cuando tienes este tipo de ajuste monetario existe mucha incertidumbre sobre cuál es el verdadero valor del peso. Entonces lo que él hizo fue básicamente buscar una estrategia de frenar la inflación pero sin liberar el tipo de cambio. Esta es una estrategia que tiene ciertos riesgos”, nos explica Marco Ortiz, profesor de la Universidad del Pacífico.

Precio de una zapatilla Nike en noviembre de 2024 en Argentina.

“Su estrategia es un poco híbrida, te explico. Cuando tu quieres estabilizar la inflación tienes normalmente dos avenidas: una es la famosa dolarización, que hasta ahora no se da en Argentina que básicamente significa que voy a dejar de emitir mi moneda (pesos) para todos pasar a usar la moneda estadounidense. Y como no tengo forma de emitir dólares, porque yo no produzco dólares como lo hace el Banco Central Argentino con los pesos, la cantidad de dólares va a ser limitada. Entonces los precios no pueden subir demasiado debido a que no puedo emitir dólares. Esto lo que termina generando es que los precios se estabilicen. Esta es una estrategia de estabilización de precios llamada tipo de cambio fijo vía dolarización”.

“La otra estrategia es la que siguió Perú en los noventas, la cual buscaba recuperar la credibilidad de la población, es decir, hacer una serie de reformas garantizándole a la población que iba a comenzar a reducir la emisión monetaria (usar la maquinita). Esas dos estrategias tienen sus pro y contras. La estrategia de dolarizar o fijar el tipo de cambio te lleva como a una rápida ganancia de credibilidad porque ya no podré seguir emitiendo pesos de manera indiscriminada y la estrategia peruana es que te toma tiempo en ganar esa credibilidad”, agregó.

Precios altos, dólar a la baja

En este contexto, Ortiz nos explica que Milei tiene la intención de liberar el tipo de cambio pero aún no lo hace mientras que al mismo tiempo viene frenando la inflación monetaria, lo que estaría provocando la subida de precios actual y la estabilización del dólar. Esa combinación de factores, además de cortar gastos fiscales entre otras medidas, le está dando como resultado la caída de la inflación y el crecimiento lento del dólar.

Para el economista, lo que estaría buscando Milei sería cerrar la brecha del dólar paralelo y oficial, pero aún no lo hace porque si lo hace lo que ocurriría es un golpe inflacionario para los argentinos.

¿Por qué los productos importados cuestan casi el doble que en Lima?

Ortiz lo explica así: Hay unos bienes (transables) que tú los compras en todo el mundo, un celular un par de zapatillas, unos audífonos, etc. Hay otro tipo de vienes (no transables), por ejemplo, un taxi, un corte de pelo.

Cuando el dólar vale menos, los precios que importas se vuelven relativamente baratos (parecidos a Lima) mientras que los transables suben.

¿Pero porqué vemos en la actualidad que los productos no transables están tan altos? Porque Argentina tiene un sistema comercial de demasiada protección. Tiene aranceles comerciales muy altos (impuestos a la importación todavía altos) pero Milei, explica Ortiz, bajará los aranceles a la importación en enero de 2025.

¿Qué se viene?

“Milei ha dicho que va a soltar el cambio de manera gradual y ese es un poco el problema en este juego porque simultáneamente tienes que ganar credibilidad ante los ojos de la gente para que compren tu reforma. Es una decisión más de corte político, pero al mismo tiempo tienes, de alguna forma, evitar que el golpe sea demasiado fuerte. Yo creo que de alguna forma va a lograr una victoria argentina porque la cantidad de distorsiones que tenía era abismal y liberalizar los mercados va a generar más bienestar, pero como te mencionaba ese trance va a ser complejo y toma tiempo”.