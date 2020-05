¿Cuántos en el Perú están infectados por el coronavirus?

Perú es uno de los países de Latinoamérica más golpeados por el nuevo coronavirus. La tasa de contagios de COVID-19 y cifras de muertes siguen en aumento desde que se confirmara su primer caso el pasado 6 de marzo. Fue hasta el 15 de marzo, que el Gobierno decretó el estado de emergencia y aislamiento social obligatorio al territorio peruano. Esta medida tenía una vigencia de 15 días, pero ha seguido ampliándose hasta el próximo 30 de junio.

¿Desde cuándo se cerraron las fronteras en Perú?

Para hacer frente a la pandemia, el presidente Martín Vizcarra dispuso el cierre de todas sus fronteras. Desde las 23:59 horas del lunes 16 de marzo, quedó suspendido el transporte internacional de pasajeros por medio terrestre, aéreo, marítimo y fluvial. Bajo este panorama, el Ejecutivo autorizó la repatriación de peruanos que se encontraban varados en distintas partes del mundo. Gracias a estos vuelos internacionales dos meses después han podido regresar a casa a más de 13 mil peruanos provenientes de 26 países, según datos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú.

“Más de 5.500 se encontraban en Estados Unidos, de los cuales 1.800 eran jóvenes del programa Work and Travel; otros 6.500 de países latinos y el restante de países de Europa y Oceanía principalmente”, reveló el ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Gustavo Meza-Cuadra.

A su vez, alrededor de 28 mil extranjeros varados en este país han logrado retornar a sus países de origen desde que se emitiera la orden de cerrar fronteras en Perú.

¿Desde qué hora inicia la inmovilización obligatoria en Perú?

Para contener el rápido avance del coronavirus, el 16 de marzo se dio inicio a la inmovilización obligatoria en el Perú. El Estado fijó como horario desde las 8 p.m. hasta las 5 a.m., pero con el pasar de las semanas se ha ido cambiando al ver que no se obtenían los resultados. A solo un mes de este mandato, la Policía ya había detenido a más de 52 mil ciudadanos que no respetaron el aislamiento social obligatorio. De no creer.

Carlos Morán, ministro del Interior en ese entonces, se mostraba preocupado por la actitud de los peruanos. “Son prepotentes, faltan el respeto. La Policía es una institución noble que está protegiendo a los peruanos, hay policías que se están infectando, están arriesgando sus vidas y eso no tiene precio”, aseguraba.

El Gobierno también intentó establecer días diferenciados para hombres y mujeres, donde los lunes, miércoles y viernes solo podrán transitar varones; y los martes, jueves y sábados, las mujeres. Pero la propuesta no prosperó y se modificó nuevamente.

Actualmente, el horario de inmovilización social obligatoria rige desde las 9 p.m. hasta las 4 a.m. de lunes a sábado. Mientras que el domingo ninguna residente puede salir de su domicilio durante todo el día. La excepción son los los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Loreto, Ucayali, Ica y las provincias de Santa, Huarmey y Casma del departamento de Áncash, que el horario rige desde las 6 p.m. hasta las 4 a.m.

¿Qué establecimientos pueden funcionar durante el estado de emergencia en Perú?

Una vez declarado la cuarentena en Perú en marzo pasado, el Gobierno remarcó que los establecimientos de productos de primera necesidad, farmacias y bancos iban a permanecer abiertos durante el estado de emergencia. Solo los locales de actividades no esenciales tenían que cerrar sus puertas.

A más de 70 días de confinamiento, el presidente Martín Vizcarra ha implementado un Decreto Supremo Nº 094-2020-PCM, que busca la reactivación de diversas actividades económicas. Lo llamó “Ciudadanía hacia una nueva convivencia social”.

Desde el 25 de mayo, ya tienen permiso para brindar servicios a domicilio profesionales independientes como técnicos de informática, gasfitería, jardinería, electricidad, carpintería, lavandería, mantenimiento de artefactos, reparación de equipos, servicios de peluquerías y cosmetología, ferreterías, servicios de limpieza o asistencia del hogar.

“Con responsabilidad debemos empezar algunas actividades y buscar el equilibrio para generar puestos de trabajo que reclama la ciudadanía, este Decreto Supremo parte como base de un estudio elaborado por el Ejecutivo que plantea reactivar la economía en cuatro fases, cada fase es de un mes, y se dará en mayo, junio, julio y agosto”, indicó el mandatario.

¿Hasta cuándo durará la cuarentena en Perú?

A fin de evitar más casos y muertes por COVID-19, el Gobierno peruano anunció la ampliación de la cuarentena decretada desde el 16 de marzo para hacer frente al coronavirus. La medida se extenderá ahora hasta al 30 de junio.

“Estamos extendiendo el estado de emergencia hasta el día 30 de junio. ¿Qué vamos a hacer de aquí a esa fecha? Deberemos atender problemas económicos, sociales, de salud. Debemos incrementar las camas hospitalarias al doble. Tenemos que trabajar hacia esa nueva convivencia con la participación plena y directa de los tres niveles de gobierno”, señaló el mandatario peruano.

¿Cuántos en el Perú están infectados por el coronavirus?

El Ministerio de Salud informó que hasta el día 71 del estado de emergencia en el Perú, se registra una cifra de 123.979 personas contagiadas con COVID-19. En cuanto a los fallecidos, el número se elevó a 3.629.

Según las estadísticas del Minsa, solo en mayo la cifra de contagios superó hasta en 10 ocasiones los 3.000 casos diarios, A diferencia de abril, cuando este número se alcanzó en dos ocasiones.

Sobre las pacientes hospitalizados por coronavirus, este país ha llegado a los 8.097, de este grupo 920 dependen de ventilación mecánica y se encuentran en UCI. Las regiones más afectadas por la pandemia son Lima, Callao, Lambayeque, Piura, Loreto, Ucayali y La Libertad.

¿Cómo evitar la propagación del coronavirus?

Para reducir la probabilidad de contagio existen varias maneras. Las principales son:

· Lavarse las manos con agua y jabón por 20 segundos y usar alcohol o gel desinfectante.

· Mantenerse a una distancia mínima de 1 metro de cualquier persona.

· Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, debido a que las manos al palpar muchos objetos y superficies pueden recoger el virus.

· Mantener una buena higiene respiratoria: si tose o estornuda deberá cubrirse la boca y la nariz con el codo doblado o con un pañuelo de papel, que deberá desecharse de inmediato.

· Permanecer en casa si no se encuentra bien. En caso tenga fiebre, tos y dificultad para respirar, busque atención médica y siga las instrucciones que le de personal de salud.

¿Quiénes son las personas que corren más riesgo por el coronavirus?

Debido a que la covid-19 es un nuevo coronavirus, de acuerdo con los reportes que se tienen a nivel mundial, las personas mayores y quienes padecen afecciones médicas preexistentes como hipertensión arterial, enfermedades cardiacas o diabetes son las que desarrollan casos graves de la enfermedad con más frecuencia que otras.

