El último martes 26 de enero, el presidente de la República, Francisco Sagasti, dio a conocer las nuevas medidas adoptadas por su gobierno para mitigar los efectos del coronavirus (COVID-19) en el marco de la segunda ola de contagios de esa enfermedad.

Una de las principales acciones tomadas por el Ejecutivo es la inmovilización social obligatoria (cuarentena) en las nueve regiones comprendidas en el nivel extremo de alerta sanitaria: Áncash, Apurímac, Callao, Huánuco, Huancavelica, Ica, Junín, Lima (Metropolitana y Provincias) y Pasco.

En estos lugares, las personas solo podrán salir para realizar actividades autorizadas, así como emplear un máximo de una hora para realizar una salida peatonal, la cual deber ser cerca de su domicilio y en el horario de 6:00 a.m. a 6:00 p.m.

Asimismo, el uso de autos particulares queda prohibido durante el tiempo que dure la medida, pudiendo solo circular aquellos conductores que gestionen su pase vehicular.

La decisión del Gobierno de decretar el confinamiento en las regiones antes mencionadas ha generado reacciones de todo tipo. Hay quienes están de acuerdo con la medida y otros que la refutan. ¿Fue una decisión acertada de las autoridades ordenar una cuarentena por 15 días desde el 31 de enero? ¿Cumplirá la ciudadanía con acatar las restricciones impuestas para mitigar los efectos del coronavirus?

Para el sociólogo Javier Arias, la nueva cuarentena será parecida a la que se ordenó en marzo del año pasado (cuando llegó la pandemia al país), aunque no totalmente igual pues, según opinó, “las condiciones son distintas”.

“Las personas que no han salido y que respetaron la cuarentena, al dictarles estas normas, van a seguir haciéndolo, y las personas que no respetaron la cuarentena en su momento, van a seguir sin respetarla”, comentó el profesional.

“Hay gente que puede encerrarse tranquilamente dos meses y tener provisiones para ese tiempo, pero hay gente que no. De una u otra forma, yo no creo que se acate (la cuarentena) de manera total, lo que tampoco sucedió en un primer momento. Pero sí creo que la gente que no salió va a seguir en esa situación y la gente que no la respetó va a seguir igual”, añadió.

El sociólogo dijo creer que es posible que la medida restrictiva se alargue más tiempo. Consultado sobre por qué hay personas que no cumplen las medidas dispuestas por el Estado para detener los contagios por COVID-19, consideró lo siguiente:

“Hay gente que necesita salir por una cuestión económica y otros necesitan salir por una cuestión social. El ser humano necesita estar en contacto con los demás. Acá lo complicado es que había personas que se estaban reinsertando a las actividades sociales como ir al gimnasio, por ejemplo, y ahora tendrá que volver a cuarentena. El tema psicológico va a ser complicado”, acotó.

A criterio de Arias, la medida decretada por el Gobierno no ha sido la adecuada: “No ha sido la mejor decisión si solo mandas a cuarentena y sacas a la calle a los militares, policías y serenazgos para que las personas acaten las normas. Si solo haces eso, sociológicamente hablando no es la mejor opción, porque el ser humano es social y necesita estar en contacto con los demás por naturaleza. En ese sentido, está mal (ordenar el confinamiento), porque el Estado no se está poniendo de lado de las personas que tienen que salir a trabajar a diario de manera independiente”, finalizó.

