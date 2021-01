Parte de nuestra rutina diaria es estar en constantemente movimiento e ir de un lado a otro. También, muchos asistimos al gimnasio, clases de baile, corremos en nuestro parque, practicamos un deporte, etc. Y tal vez, por flojera o porque nos sentimos abrumados por la crisis que vivimos actualmente debido al COVID-19 , hemos dejado de movernos y pausado todo tipo de actividad física.

Y, ahora, que comenzará a regir una nueva cuarentena en Lima (Metropolitana y Regiones) y ocho regiones más, del próximo domingo 31 de enero hasta el 14 de febrero, estamos en peligro de regresar a esa vida sedentaria. Por esa razón, te recomendamos cinco ejercicios para que hagas en casa, no pierdas tu forma física y, de paso, cuides tu salud.

1. Triceps

Este ejercicio se enfoca a la parte posterior de los brazos y los hombros.

- Siéntese en el suelo con las rodillas mínimamente flexionadas.

- Ponga las manos detrás de usted con los dedos apuntando hacia su cuerpo.

- Levante el trasero del suelo para que sus brazos y pies lo sostengan.

- Dobla los brazos por el codo hasta que tu trasero toque el piso y luego vuelve a subir a la posición inicial.

- Si deseas subir el nivel de exigencia, mientras empuja hacia arriba, levante la pierna izquierda y alcance el brazo derecho hacia adelante.

2. Ejercítate con los muebles de la casa

A veces podemos pensar que, como no contamos con las máquinas necesarias para realizar un determinado ejercicio, preferimos no intentarlo y no nos detenemos a observar qué cosas tenemos a nuestro alrededor.

Por esta razón, los muebles de la casa son una excelente herramienta para poder ejercitarnos.

Por ejemplo, podemos realizar planchas sobre una mesa o mostrador, lo único que hay que hacer es apóyate con las manos y los brazos rectos sobre el borde de la mesa, con el cuerpo recto y las piernas estiradas detrás de ti. Luego baja el tronco, flexionando los codos y manteniéndolos pegados al cuerpo, y después vuelve a empujar hacia arriba.

Otra muy buena idea es la de hacer sentadillas con la pared, solo debes apoyar la espalda en ella y sentarte como lo harías en una silla con las piernas flexionadas en 90°. Debes aguantar la postura unos segundos e inmediatamente sentirás como tus piernas están trabajando.

3. Usa objetos de tu casa como pesas

Una vez más nos damos cuenta que nuestro hogar es un muy buen espacio para ejercitarnos. Además, en esta podemos encontrar una infinidad de elementos de diversos pesos y tamaños, los cuales podrían servirnos, tales como las botellas de agua o de leche, o incluso los envases de detergente.

Por ejemplo, podrías sentarte en el suelo sosteniendo cualquier botella con líquido. Luego, inclínate hacia atrás con la espalda recta y siente la tensión en el abdomen. Finalmente, gira el torso e intenta tocar el piso a cada lado con la botella.

4. Sube y baja las escaleras

Una excelente opción para realizar actividades cardiovasculares podría ser subiendo y bajando escaleras. Puedes caminar, saltar o correr en estas, siempre con sumo cuidado para no lastimarte. Además, puedes realizar flexiones por cada escalón que subas o bajes.

5. Otras opciones

También puedes saltar la soga tres o cinco minutos a lo largo del día. En caso no cuentes con una, puedes saltar sin ella o trotar sobre el mismo sitio. Los expertos también recomiendan juegos activos que impliquen correr o poner música y bailar.

En realidad, no existen excusas para no ejercitarte. Recuerda, tu casa es el lugar perfecto para ponerte en movimiento.

