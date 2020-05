El pasado viernes 22, el presidente Martín Vizcarra anunció que el estado de emergencia se ampliaría por poco más de un mes. Lo cual supone un cambio en la política usual de alargar la cuarentena cada dos semanas y ahora se apuesta por un plazo mucho más largo. Igualmente, el mandatario anunció que se realizaran modificaciones en el horario de toque de queda en casi todo el país y se empezaría una sutil reapertura de ciertos servicios y comercios.

“Estamos extendiendo el estado de emergencia hasta el día 30 de junio. ¿Qué vamos a hacer de aquí a esa fecha? Deberemos atender problemas económicos, sociales, de salud. Debemos incrementar las camas hospitalarias al doble. Tenemos que trabajar hacia esa nueva convivencia con la participación plena y directa de los tres niveles de gobierno”, señaló el presidente peruano.

De esta forma, siendo exactos, la cuarentena se extendería desde el lunes 25 de mayo por 39 días más. Teniendo en cuenta que el estado de emergencia empezó el pasado 16 de marzo, la cuarentena estaría durando cerca de tres meses y medio. Sin embargo, en esta nueva temporada se empezará a reaperturar algunas actividades económicas.

“Este decreto amplía las restricciones. El estado de emergencia se va a ampliar. Ya no solamente se trata de no salir de casa; sino de qué equilibrio debemos encontrar. Es un decreto más extenso. No es solamente una prórroga”, añadió el Presidente de la República.

Desde el lunes se reanudarán diversas actividades económicas entre las que destacan los servicios de reparto por aplicativo y el e-commerce para: vestuario, calzado, venta de electrodomésticos, artículos de oficina y útiles escolares. También se permitirá algunos servicios técnicos. En todos los casos de reactivación, las empresas están obligadas a tramitar una autorización para volver a funcionar bajo las condiciones necesarias que eviten la propagación del COVID-19.

Mientras tanto, el toque de queda o inmovilidad social obligatoria que era desde las 20:00 hasta las 04:00 se mantendrá así hasta el día 24 de mayo. Desde el lunes se ampliará desde las 21:00 hasta las 04:00, salvo en ocho regiones del Perú donde existen altos niveles de contagio del nuevo coronavirus.

¿Qué es un coronavirus?

Los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden llegar a causar infecciones que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, que se pueden contagiar de animales a personas (transmisión zoonótica). De acuerdo con estudios, el SRAS-CoV se transmitió de la civeta al ser humano, mientras que el MERS-CoV pasó del dromedario a la gente. El último caso de coronavirus que se conoce es el COVID-19.

En resumen, un nuevo coronavirus es una nueva cepa de coronavirus que no se había encontrado antes en el ser humano y debe su nombre al aspecto que presenta, ya que es muy parecido a una corona o un halo.

¿Qué es el COVID-19?

El COVID-19 es la enfermedad infecciosa que fue descubierta en Wuhan (China) en diciembre de 2019, a raíz del brote del virus que empezó a acabar con la vida de gran cantidad de personas.

El Comité Internacional de Taxonomía de Virus designó el nombre de este nuevo coronavirus como SARS-CoV-2.

