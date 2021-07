Cuba vive sus momentos más álgidos luego de que el último domingo 11, miles de ciudadanos salieron a las calles de La Habana a protestar contra la dictadura de Miguel Díaz-Canel. Entre sus más críticos, se encuentra la youtuber Dina Stars, quien habría vivido un momento muy tenso el último martes 13.

En medio de una entrevista que la también activista llevaba a cabo para el programa ‘Todo es mentira’, de Antena 3 de España, fue interrumpida al contar que agentes del Estado cubano. “La seguridad está ahí fuera”, comentó Stars en vivo. “Tengo que salir”, agregó previo a que se fuera a atender a los oficiales.

La conductora del programa español, Marta Flich, solo atinó a narrar lo que sucedía: “Estamos viendo en directo cómo la seguridad llama a nuestro contacto en Cuba y están hablando con ella. No sabemos lo que va a pasar a partir de ahora”.

En lugar de la también actriz, quedó su amiga Miloh para comentar lo sucedido. “Vine a su casa para que no estuviera sola. Sabíamos que esto podía pasar. Tenemos mucho miedo. Por favor, que se entere toda la prensa internacional de lo que está pasando”, relató.

Cuando la youtuber volvió, solo atinó a despedirse sin antes acusar al gobierno cubano por lo que le pueda suceder. “Hago responsable al gobierno de cualquier cosa que me pueda pasar. Me obligan a ir con ellos”, sentenció.

¿Qué se sabe de Dina Stars tras su detención?

Para tranquilidad de sus familiares, amigos y seguidores, la artista se pronunció a través de su cuenta de Twitter para informar su buen estado de salud. “CABALLERO YA ESTOY EN CASA!!! NO DIFUNDAN NOTICIAS FALSAS POR FAVOR! ESTOY DEL LADO DE LA VERDAD SIEMPRE!”, escribió.

En su Instagram, publicó un video en el que confesó que no había sufrido algún tipo de abuso por las autoridades. “Me llevaron por instigación por delinquir, por promover las campañas de manifestación, pero no me trataron mal, no me torturaron como están diciendo por ahí”, aclaró.

VIDEO RECOMENDADO