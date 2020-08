El curriculum vitae o currículo de vida, es fundamental a la hora de buscar un empleo, pero si las empresas reciben decenas de CV por cada puesto ¿cómo logras destacar y que te llamen para una entrevista laboral?

Existen cientos de opciones en la red para descargar plantillas de currículum, darte diferentes ideas de diseño y sitios para crear tu CV en línea, algunos son gratuitos, otros son de paga.

En este nota te mostraremos una lista de las mejores páginas web para hacer tu currículum online, pero antes te dejamos una serie de recomendaciones para que puedas generar un gran impacto en las empresas que desees laborar.

Principales claves para crear nuestro CV

Sencillo pero completo

Lo que siempre debemos de tener en cuenta a la hora de crear nuestro CV, es que necesitamos facilitar la tarea de leer el contenido a la persona que lo va recibir.

Siempre debemos de tratar de escribir nuestras habilidades y experiencia laboral que hemos ido adquiriendo a lo largo del tiempo que más se ajusten a cada oferta de trabajo.

Único y atractivo

Si queremos crear un CV atractivo, debemos de intentar que nuestro CV sea diferente a los demás, y evita crear tu curriculum de forma genérica.

Hay que tratar de ser más creativos y dejar de lado aquellos CV genéricos con el típico encabezado de “Curriculum Vitae” y párrafos llenos de texto que se utilizaban en formato de papel. En lugar de eso, trata de crear una estructura sencilla pero atractiva.

Enfocado

Recuerda siempre que cada CV debe crearse específicamente para cada oferta de trabajo, ya que tenemos que destacar los puntos fuertes de nuestra experiencia laboral y habilidades personales, para tratar de adecuarlo a las funciones que se detallan en cada oferta de trabajo.

Páginas para hacer currículum online gratis

A continuación vamos a repasar las mejores páginas para crear un currículo online gratis y sus características principales.

LinkedIn

Es una red profesional antes que de ser una red social, no porque no lo sea -a final de cuentas también conecta ‘personas’-, sino porque tratamos de valorar su esencia profesional. Esta web no solo te ayuda a crear tu CV, además podrás buscar un empleo.

LinkedIn se ha vuelto la plataforma social más utilizada entre las compañías de Fortune 500, la famosa lista que año con año incluye a las 500 empresas más poderosas del planeta.

CV Maker

En CV Maker podrás rellenar tu CV de manera fácil y sencilla. Este sitio web te ofrece varias plantillas, por lo que si te registras podrás crear varios CV si quieres optar a varios puestos distintos y necesitas tener varios enfoques diferentes para tu curriculum.

Canva

Canva es otra de las páginas web a destacar. En este sitio vas a poder elegir una plantilla, descargar y compartir tu CV de manera online en varios formatos, lo cual lo hace bastante interesante si quieres compartirlo con tu red de contactos.

Online CV

Online CV es otra de las webs estrella para poder crear y compartir tu curriculum. Además de crear tu CV en minutos, podrás encontrar consejos de expertos en recursos humanos para poder elaborar mejor la información que debe de contener tu CV.

VideoScribe

Esta página web nos ofrece darle un enfoque totalmente distinto a nuestro CV, ya que se trata de una opción con la que podrás crear un videocurriculum.

Podemos hacer una presentación de nuestro perfil profesional y agregarle música y sonido. Es una herramienta sencilla de utilizar, ya que podrás seleccionar los archivos de imagen y sonido que más te gusten y arrastrarlos hasta la zona de trabajo para crear el currículum en vídeo.

5 claves para crear un perfil de LinkedIn irresistible

1. Tu foto de perfil

Recuerda lo importante que es la primera impresión cuando estás construyendo tu personal branding. Por eso, la foto de perfil profesional debe estar en sintonía perfecta con quien eres, lo que haces o lo que ofreces.

2. El diseño de la portada

Junto con la foto, la portada es un elemento muy importante, donde tienes que ser lo suficientemente claro, coherente y persuasivo para lograr enganchar la mirada de los que visitan tu perfil LinkedIn. Cuida la imagen de portada, que siempre hable bien de ti.

3. El titular

Es el texto que viene justo debajo de tu nombre, y en donde puedes construir en no más de 120 caracteres un mensaje potente, muy profesional donde le cuentes a los usuarios y visitantes cuál es tu magia y tu principal poder como profesional.

4. Extracto o acerca de

En ese espacio puedes explayarte con lujo de detalle, ya que admite hasta dos mil caracteres.

Conecta con tu audiencia rescatando tus habilidades, los retos que has enfrentado y las áreas de interés y de dominio.

5. Tus estudios y experiencia

Esmérate por enumerar uno a uno tus estudios académicos, así como tus experiencias ya sean laborales o con emprendimientos anteriores. Escribe tus logros, tus intereses y las habilidades que has desarrollado con los años.

