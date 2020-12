Si compraste Cyberpunk 2077 y te decepcionó por completo, hay más de una forma para devolver el videojuego y recuperar tu inversión. CD Projeket RED confirmó que le brindarán la opción de reembolsar el dinero a los usuarios que así lo requieran debido a las fallas del juego.

“Nos gusta que todo el mundo que compre nuestros juegos esté satisfecho con sus compras (...) pero si no estás contento con el título en tu consola o no quieres esperar a las actualizaciones, puedes pedir una devolución”, afirmó el estudio polaco tras la ola de quejas en redes sociales sobre el nuevo videojuego.

Como se sabe, tras ocho largos años de espera, el pasado 10 de diciembre Cyberpunk 2077 fue lanzado a varias plataformas como PlayStation, PC y Xbox. Pero este estreno se ha visto empañado por los problemas técnicos que saltan a la vista de los jugadores que tienen consolas de la generación pasada como PS4 y Xbox One.

Ante estas fallas, CD Projeket RED lanzó un primer parche, pero lejos de lograr las mejoras propuestas ha generado nuevos errores. La compañía pidió disculpas públicas y prometió que lanzará en los próximos días más parches, además de una serie de “grandes actualizaciones” para optimizar el juego, estas llegarán en enero y febrero del próximo año.

Los jugadores que quieran una devolución tendrán que ingresar a la tienda virtual (Steam, GOG, PSN o Microsoft Store) en la que compraron Cyberpunk 2077 y buscar la opción de reembolso. Mientras tanto, quienes compraron el videojuego en su versión física deberán pedir el reembolso en la tienda.

¿Cómo pedir un reembolso por Cyberpunk 2077?

Para la versión física del juego

Si no lo has abierto aún , las posibilidades de devolverlo son mayores ya que las tiendas suelen tener políticas de devolución que operan de 15 a 30 días desde el día de la compra. En este caso no te piden explicaciones. Es importante que vigiles los plazos de devolución, ya que cada tienda maneja diferentes rangos de tiempo.

En caso que hayas abierto el videojuego, deberás ponerte en contacto con la tienda en la que lo adquiriste y detallar los motivos de devolución.

Para la versión digital del juego

Si lo compraste mediante PlayStation Store o Microsoft Store deberás acceder al sistema de reembolso incorporado de cada una de estas tiendas y leer a detalle el proceso. Haz clic en cualquiera de los siguientes enlaces:

Sin embargo, si compraste Cyberpunk 2077 para jugarlo en tu PC, en formato digital, lo mejor es leer las políticas de reembolso de la tienda virtual en la que lo adquiriste. Aquí te dejamos las políticas de Steam, GOG y Humble:

En caso que lo prefieras, también puedes escribir a helpmerefund@cdprojektred.com. Se puede enviar correos a esta dirección para pedir instrucciones detalladas sobre cómo obtener el reembolso. Este mail funcionará solo hasta el próximo 21 de diciembre.

