Deportivo Municipal arrancó este lunes su pretemporada en el club Huampaní, donde quedará concentrado por las próximas dos semanas pensando ya en lo que será el inicio de la campaña 2021.

Uno de los flamantes jales del cuadro de la comuna se llama Daniel Prieto, arquero que la temporada pasada estuvo en Deportivo Llacuabamba. Formado en Alianza Lima y con un paso en el Rayo Vallecano B de España, le cuenta a El Comercio este nuevo reto que tiene con la ‘Academia’ para esta temporada.

“Es un nuevo reto, un nuevo desafío en mi carrera. Llegué a un gran club como Deportivo Municipal, que está haciendo las cosas bien y es un club grande. Me atrajo la seriedad con la que se está manejando Edificaciones Inmobiliarias, el comando técnico que tiene a cargo del profesor Franco Navarro y el plantel que ha armado para esta temporada. Toda esa suma hizo que me inclinara para tomar la decisión de fichar por Municipal”, afirmó.

“Es un proyecto muy serio, que le da mucha tranquilidad al jugador y uno solo tiene que enfocarse en entrenar y jugar dejando en alto el nombre de Deportivo Municipal”, añadió.

No obstante, habló sobre la lucha por el puesto de portero que tendrá con Diego Melián: “La verdad que Melián ha salido en varios portales como el mejor portero y en otros fue nominado. Es un buen desafío para mi y la verdad que es una linda competencia como con Jorge Arteaga y López, que son de la casa. En lo personal trabajaré para tener la mayor cantidad de partidos, ayudar mucho a mis compañeros para conseguir los objetivos trazados por el bienestar del equipo. Esas son mis metas para este año”, manifestó.

Sobre su última experiencia en Llacuabamba, Prieto hizo un balance y nos dijo: “Llegué en marzo a Llacuabamba en el cierre de libro de pases. Vino la pandemia y después al regreso me dio el Covid-19, ya lo pasé felizmente y estuve parado más de un mes. Pude jugar por lo menos tres partidos para finalizar el campeonato. Igual estoy con los debidos cuidados para no volver a infectarme”, declaró.

Alianza Lima

Daniel Prieto estuvo muchos años en Alianza Lima, e incluso jugó el Torneo de Reservas y atajó en el primer equipo. Por ende, es una voz autorizada para hablar del actual momento blanquiazul:

“Una pena muy grande (el descenso a segunda división), cuando fui a ver el partido ante Huancayo no lo podía creer. Me demoró mucho en poder asimilar que Alianza Lima estaba en la Liga 2, más que todo por el tema de resultados, porque se habla mucho de la parte administrativa y pueda reclamar (la permanencia) yendo al TAS. Pero a través de los resultados ver que Alianza estaba yendo a la Liga 2 me dio mucha pena, por la institución y los compañeros que están ahí”, manifestó.

Rayo Vallecano

“Estuve seis meses en Rayo Vallecano, equipo donde juega en la actualidad Luis Advíncula. Jugué juvenil y reserva (Equipo B del Rayo Vallecano). Son experiencias bonitas y me ayudó mucho en la parte final de mi formación. Lamentablemente no pude continuar y tengo gratos recuerdos de esa experiencia. En algún momento espero dar el salto al exterior, pero todo es paso a paso”, concluyó.

