El director técnico del West Ham United, David Moyes, ganó la UEFA Europa Conference League y selló el mejor momento de su carrera deportiva. El estratega resaltó que a lo largo de su carrera no tuvo muchos momentos similares para disfrutar del triunfo como este último y destacó la importancia de este título para él.

“He tenido una carrera muy larga en el fútbol y no he tenido muchos momentos como este. No son muy habituales. Esto es genial. Hemos ganado la competición invictos, lo cual es increíble. El año pasado solo perdimos en semifinales”, declaró.

El entrenador de nacionalidad escocesa expresó que vivía un momento fantástico tras superar a la Fiorentina por 2-1 en la final de la Conference League. El cuadro inglés levantó el trofeo del que sería el tercer torneo de clubes más importante de Europa, después de la Champions League y Europa League.

West Ham comenzó ganando en la segunda parte desde el minuto 62, con gol de penal de Said Benrahma. Fiorentina encontró el empate cinco minutos después por intermedio de Giacomo Bonaventura a los 67 minutos. Posteriormente, Jarrow Bowen se puso la capa de héroe y encontró el gol del triunfo en los minutos finales, el cual otorgó el primer gran título a su equipo en 43 años.

“Es el mejor momento de mi carrera. Ganar en el último minuto, no pasa muy a menudo. Te puede pasar en contra, pero lo de hoy es una sensación increíble. Esta competición ha sido muy bonita, los jugadores han estado fantásticos”, sostuvo el escocés.

El encuentro se disputó en el Eden Arena de Praga, escenario que fue testigo de la segunda final de la UEFA Conferencia League. La primera edición tuvo como ganador al equipo italiano AS Roma, quien le ganó al Feyenoord de países bajos por 1-0.

West Ham y Fiorentina ya sabían lo que era levantar un título europeo en su palmarés, ambos lograron la Recopa de Europa por la década de los años 60. En la edición inaugural de 1960/61, Fiorentina se convirtió en el primer equipo italiano en levantar un trofeo de la UEFA, y en su debut europeo en 1964/65, el equipo londinense fue uno de los tres ganadores de la extinta Copa Intertoto de la UEFA en 1999.

¿Qué hizo David Moyes con su primera medalla de oro?

A pesar de lo importante que fue este logro, el técnico de West Ham Unitedno dudó en desprenderse del más preciado premio. Según informa El Tiempo, luego de recibir la medalla de campeón, inmediatamente se la entregó a su padre, ya que fue él quien siempre lo acompañó en los momentos más difíciles de su larga trayectoria. “Sentí que él debía ser el primero en ponerse esa medalla”, expresó David Moyes emocionado.

Por otra parte, la situación de West Ham United en la Premier League fue muy adversa al camino del triunfo en la Conference League. En la liga inglesa se encuentra en la décimo cuarta posición con 40 puntos.

Por el lado de la Fiorentina, culminó en la octava casilla de la tabla de posiciones de la Serie A, con 56 unidades. El equipo italiano se quedó fuera de la zona de clasificación para cualquier torneo internacional por 6 puntos de diferencia de Juventus, quien logró el último cupo.