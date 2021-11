La pandemia ha golpeado a diversos países del mundo no solo en el tema de salud, sino también en lo económico. En Colombia no ha sido le excepción. Es por eso que el Gobierno nacional creo diversos programas para poder ayudar a su población, entre los que figuran el Ingreso Solidario y la devolución del IVA . Aquí te contamos cómo puedes hacer para volver al subsidio luego de haberte pasado al programa de devolución.

Esto a raíz de que el Departamento de Prosperidad Social informó que una misma persona no puede formar parte del Ingreso Solidario y la Devolución IVA a la vez. Algunos ciudadanos colombianos se han registrado de manera accidental en el programa del subsidio, siendo así excluidos de los que reciben los 76 mil pesos.

Cómo regresar al Ingreso Solidario por haberme pasado a Devolución del IVA

Lo primero que debes saber es que para recibir el pago de 76 mil pesos por la devolución del IVA tienes que ir a la red de SuperGiros y aliados y luego presentar su cédula con lo que recién podrás reclamar el giro 18 y 19.

En el caso de querer volver a Ingreso Solidario, los que deseen deberán llevar los datos del consentimiento informado que publicó dicho programa, con la finalidad de aclarar que fue incluido en la devolución del IVA por error y no formará parte de este.

Para los que ya cobraron los 76 mil pesos de la devolución del IVA, deben saber que este monto se le descontará de la próxima transferencia del Ingreso Solidario.

Desde cuándo se pagan los giros del Ingreso Solidario

Desde el pasado viernes 29 de octubre, el DPS informó que se empezó a pagar los giros 18 y 19 del Ingreso Solidario. Hasta el momento más de 3 millones de beneficiarios han cobrado los 320 mil pesos que ofrece el gobierno colombiano.

Dónde se cobrar el Ingreso Solidario

Las transferencias pueden cobrarse en: Banco Agrario, Banco de Bogotá, Bancolombia, BBVA, Banco Davivienda, Banco AV Villas, Banco Popular, Banco de Occidente, Bancamía, Banco Caja Social, Banco ITAÚ, Banco Falabella, Banco Finandina, Banco Pichincha, Banco W, Bancoomeva, Banco Cooperativo Coopcentral, Banco GNB Sudameris, Movii, Banco Scotiabank Colpatria, Banco Serfinanza y TPAGA.

¿Qué pasa si no retiro el dinero del Ingreso Solidario?

Si los beneficiarios de Ingreso Solidario no lograron cobrar el subsidio por algún inconveniente, el monto total se acumula. Pero, no podrá realizar el retiro del subsidio si se acumulan tres entregas seguidas ya que automáticamente queda suspendido del programa y no recibirá los $160.000 mensuales.

Para cualquier duda o consulta adicional puede escribir al correo ingresosolidario@prosperidadsocial.gov.co o comunicarse a los números 018000951100 (Línea Nacional) o (57+1) 5954410 (Línea Bogotá).