La boda es el momento soñado para los novios. Después de un tiempo de estar juntos, la pareja decide formalizar su unión ante la sociedad y, en algunos casos, también ante Dios. Sin embargo, en este acto sagrado hay ciertos elementos que son imprescindibles. Uno de ellos, por supuesto, es el anillo de compromiso. Sin embargo, ¿qué pasaría si el hombre pierde el aro al momento de pedir matrimonio? Esto sucedió en la siguiente historia que ya es tendencia.

Según 20 Minutos, el novio, que se había preocupado por llevar un elegante atuendo a la altura de la situación, nunca se imaginó que su peor pesadilla se podría hacer realidad: perder el anillo.

Son varios los videos que suelen hacerse viral sobre pedidas de mano fallidas: hay caídas estrepitosas de uno de los novios o, en el peor de los casos, la mujer termina negándose ante la petición del joven enamorado.

¿Cómo se vivió la pérdida del anillo?

No obstante, este reciente caso ha provocado risas y también tristeza por parte de los cibernautas. En el video, que ya se volvió viral, se ve a los novios buscando en el suelo el tan anhelado anillo.

“Cariño, he perdido el anillo. No estoy bromeando”, anuncia el novio, luego de haberle preguntado a su novia si deseaba casarse con él. La sorpresa de los presentes no tarda en llegar. Ante lo insólito del hecho, uno de los asistentes grabó el tenso momento.

Así buscó el novio el anillo

Para hacer más pintoresco el asunto, al novio no se le ocurrió mejor manera de buscar el anillo que haciendo uso de un detector de metales. Según se pudo conocer, el anillo nunca apareció.

El vídeo en donde se puede visualizar todo lo relatado, como se esperaba, ha sido protagonista de varias notas periodísticas por diversos medios internacionales.