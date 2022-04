La Fiscalía de Nuevo León, en México, aseguró este viernes que el cuerpo encontrado el jueves en una cisterna del Motel Nueva Castilla pertenece a la joven Debanhi Escobar, desaparecida en la zona desde el pasado 9 de abril.

Gustavo Adolfo Guerrero, titular de la Fiscalía, dijo lo siguiente: “No se descarta ninguna línea de investigación, pondremos todos los recursos en nuestras manos para determinar los hechos que han sucedido y, si estos indican un delito, serán perseguidos con toda la fuerza de la ley”.

En la declaración, el fiscal señaló que la joven de 18 años tenía una contusión profunda de cráneo, motivo por el cual habría fallecido. El cuerpo fue hallado la noche del jueves en una cisterna en desuso que se ubicaba en un predio cercano al Motel Nueva Castilla, en el municipio de Escobedo, Nuevo León.

Las pruebas de ADN se encargaron de confirmar que el cuerpo encontrado corresponde al de Debanhi. La última vez que se vio a la joven fue andando por la carretera a Nuevo Laredo, una zona cercana al hotel en el que fue ubicado su cuerpo.

A través de una conferencia de prensa, Mario Escobar, padre de Debanhi, dejo exhortos a los presentes con la siguiente declaración: “Pregunta ¿lo sembraron?, ¿cómo llegó (el cadáver a la cisterna dl motel)?, ella no se pudo subir a la barda”.

“Esto no es un circo. Mi hija está muerta. Ahorita voy con Samuel. Cuatro veces la han cateado (la zona donde fue encontrado el cuerpo de Debanhi) y ¿por qué a la quinta a parece’. Pregunta ¿lo sembraron? No se pudo haber subido a la barda ella”, dijo Escobar, dando a entender que no está de acuerdo ni cree en la versión que señala que Debanhi se cayó a la cisterna.

