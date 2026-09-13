Universitario de Deportes derrotó 2-1 a Alianza Lima en Matute en un partido que parecía terminar igualado, pero que tuvo un desenlace inesperado en los minutos finales, ante la sorpresa de los hinchas presentes en el estadio. El resultado se definió tras una desafortunada acción defensiva protagonizada por Alejandro Duarte y Gianfranco Chávez, que terminó dejando servido el balón para Lisandro Alzugaray, quien anotó el tanto de la victoria. La jugada cambió el destino del clásico y permitió que los cremas sumaran tres puntos importantes en su pelea por el Torneo Clausura. A continuación, te compartimos las imágenes que muestran cómo se produjo el blooper que sentenció el encuentro y que terminó convirtiéndose en una de las escenas más comentadas de la jornada del fútbol peruano.

¿CÓMO FUE EL BLOOPER DE CHÁVEZ Y DUARTE QUE TERMINÓ EN EL GOL DE ALZUGARAY?

Cuando todo apuntaba a que el clásico terminaría igualado 1-1, una acción desafortunada modificó el resultado. Duarte salió con la intención de intervenir ante un centro, pero terminó confundiendo su movimiento con el de Chávez. El balón quedó sin control y Alzugaray, atento a la situación, aprovechó el regalo para definir y establecer el 2-1 a los 97 minutos. El argentino había ingresado durante la segunda mitad y apareció en el momento decisivo para silenciar Matute.

¿CÓMO SE HABÍA DESARROLLADO EL PARTIDO?

Alianza empezó mejor y durante el tramo inicial generó las situaciones más peligrosas. Sin embargo, Universitario golpeó primero a los 16 minutos, cuando una falla en la última línea permitió que Gianluca Lapadula asistiera a Álex Valera, quien tuvo que empujar la pelota para abrir el marcador. Después del 0-1, los visitantes dispusieron de opciones para ampliar la ventaja, aunque no lograron aprovecharlas.

Tras el descanso, el conjunto blanquiazul reaccionó y comenzó a ejercer mayor presión. Esa insistencia encontró premio a los 77 minutos, cuando Federico Girotti recibió el pase de Jairo Vélez y consiguió el empate. La anotación fue revisada por el VAR antes de validarse.

Lastimosamente, el esfuerzo de Alianza Lima fue en vano, pues el error de Chávez y Duarte en los minutos finales les costó el encuentro.

¿QUÉ DIJO PABLO GUEDE SOBRE EL ERROR DE DUARTE?

Luego de la derrota, las críticas de los aficionados apuntaron directamente contra Alejandro Duarte por el error que permitió el segundo gol. Incluso algunos seguidores pidieron que el arquero deje de ser considerado para los siguientes partidos. Pese a ello, Pablo Guede dejó claro que mantiene su confianza en el guardameta y descartó que el error vaya a modificar su respaldo.

“Hay cero (preocupación). Esto es fútbol. Se crece de los errores. Esto es fútbol. Te equivocas, te levantas, te vuelves a equivocar y te vuelves a levantar. El problemas es cuando no te levantas. No me preocupa”, afirmó el entrenador.

Cabe recordar que Duarte mantiene un vínculo de largo plazo con la institución victoriana, pues su contrato con Alianza Lima se encuentra vigente hasta el final de la temporada 2028.

¿CUÁNDO VUELVE A JUGAR ALIANZA?

El cuadro íntimo tendrá una oportunidad para recuperarse de la caída, pues enfrentará a ADT por la décima jornada del Clausura. El compromiso está programado para el viernes 17 de septiembre en el estadio Alejandro Villanueva. Universitario celebrará un triunfo que lo mantiene en la parte alta y alimenta su objetivo de conquistar el certamen corto para buscar una eventual definición ante Alianza Lima.

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