A Andrés el 'Cóndor' Mendoza le preguntaron si patea mejor el balón que Jeriel De Santis: esto fue lo que respondió.

Luego de que Alianza Lima empatara de visita ante Colo Colo por la tercera fecha de la Copa Libertadores 2024, los hinchas han salido a despotricar contra Jeriel De Santis por fallarse un claro gol en los últimos minutos del partido. Ante ello, Andrés Mendoza o conocido como el ‘Cóndor’ Mendoza también se unió a las criticas y le mandó un fuerte mensaje al delantero íntimo. Todos los detalles sobre su declaración en la siguiente nota.

¿QUÉ DIJO EL ‘CONDOR’ MENDOZA SOBRE JERIEL DE SANTIS?

Andrés el ‘Condor’ Mendoza estuvo presente en el programa Tinbet que se transmite a través de YouTube, en la cual estuvo opinando sobre el juego de Alianza Lima en la Copa Libertadores 2024. El exfutbolista nacional no dejó pasar el momento para resaltar el fallido gol que se perdió Jeriel De Santis en los minutos finales del partido ante Colo Colo, por lo que señaló como culpable al técnico Alejandro Restrepo por haberlo puesto como titular.

“El chico (Jeriel De Santis) no tiene la culpa, yo creo que tiene la culpa el profe porque lo puso como titular”, dijo al inicio. Además, aprovechó para aconsejar al atacante de Alianza Lima, mencionando que debería ponerle más actitud a los entrenamientos y quedarse más tiempo para practicar las definiciones en el arco.

“Él debe quedarse, definir, tiene que saber a dónde va, si practico por el lado derecho, izquierdo o medio. Bueno yo antes practicaba así, siempre me quedaba y practicaba, por eso yo creo que él debería quedarse a practicar, porque lo que algunos hacen es entrenar y se van, pero él sabe que necesita y como delantero tiene que saber en que está fallando. Además su actitud, no sé si el chico juega así o así entrena. Encima no choca”, sostuvo el popular ‘Condor’ Mendoza para dicho medio deportivo.

¿QUÉ DIJO JERIEL DE SANTIS SOBRE EL EMPATE DE ALIANZA LIMA?

Tras llegar desde Chile al aeropuerto Jorge Chávez, uno de los jugadores polémicos por estos días, Jeriel De Santis fue consultado sobre gol que se perdió frente al arco de Colo Colo. El delantero íntimo se mostró confiado en que todavía puede demostrar su mejor performance y pasar la página a este mal momento personal que se encuentra viviendo.

“El hincha siempre va a criticar. Todavía puedo demostrar más. Ahora solo pienso en anotar, esperemos que se dé pronto (...). Es un puntazo, pero queda un sabor amargo porque pudimos ganarlo. Se nos escapa por el gol que no pude hacer”, mencionó ante los medios deportivos. Además, aseguró que el técnico colombiano le ha entregado toda su confianza y le sugirió continuar trabajando.