El cierre de una era deportiva también abre una nueva etapa fuera de las canchas. Lionel Messi afronta este martes su partido de despedida de la Selección Argentina ante Benín, poniendo punto final a un recorrido de 21 años con la camiseta albiceleste. Sin embargo, mientras el futbolista se prepara para cerrar uno de los capítulos más importantes de su trayectoria, su nombre continúa expandiéndose en otros ámbitos. El campeón del mundo ha construido durante los últimos años una amplia red de negocios que trasciende el fútbol y comprende sectores tan diversos como la hotelería, el mercado inmobiliario, la gastronomía, la moda, las bebidas, la tecnología, la producción de contenidos y la propiedad de clubes. Su permanencia en Inter Miami le permite además mantener una importante fuente de ingresos deportivos, al mismo tiempo que sus actividades comerciales adquieren cada vez mayor relevancia dentro de su patrimonio.

La fortuna de Messi, construida durante más de dos décadas

Las estimaciones sobre el patrimonio acumulado por Messi difieren según la metodología utilizada y las fuentes consultadas. No obstante, distintos cálculos de medios especializados sitúan su riqueza personal en un rango que va aproximadamente de los US$850 millones a los US$1.100 millones, una cifra que refleja tanto los ingresos obtenidos como futbolista como el crecimiento de sus actividades comerciales.

Messi y el peso de sus contratos

A lo largo de su carrera profesional, Messi no solo recibió importantes remuneraciones por defender a algunos de los principales clubes del mundo, sino que también multiplicó sus ganancias mediante acuerdos comerciales. De acuerdo con cálculos difundidos por Forbes, el argentino habría generado más de US$1.800 millones desde el inicio de su trayectoria, considerando salarios, contratos publicitarios, patrocinios y otras fuentes de ingresos relacionadas con su actividad profesional.

Inter Miami y una nueva etapa económica para Leo Messi

Su llegada al fútbol estadounidense significó también el comienzo de una fase diferente en su carrera. En 2025, sus ingresos fueron calculados en aproximadamente US$135 millones. De ese monto, cerca de US$60 millones estuvieron vinculados con su salario y otras compensaciones relacionadas con Inter Miami, mientras que los restantes US$75 millones procedieron principalmente de acuerdos comerciales, campañas publicitarias y contratos de patrocinio.

El imperio de Messi que va más allá del fútbol

La dimensión económica de Messi, sin embargo, no depende exclusivamente de lo que ocurre dentro de un estadio. Durante los últimos años, el argentino ha ampliado su presencia empresarial hacia diferentes industrias y mercados. Hoteles, propiedades, restaurantes, prendas de vestir, bebidas, proyectos tecnológicos, contenidos y participación en clubes forman parte de una estrategia que convierte su imagen global en un activo con presencia en distintos sectores y países. Así, mientras su despedida de la Selección Argentina simboliza el final de una etapa irrepetible en el terreno deportivo, su actividad empresarial apunta a prolongar la marca Messi mucho después del último partido con la albiceleste.