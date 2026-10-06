Por Redacción EC

El cierre de una era deportiva también abre una nueva etapa fuera de las canchas. Lionel Messi afronta este martes su partido de despedida de la Selección Argentina ante Benín, poniendo punto final a un recorrido de 21 años con la camiseta albiceleste. Sin embargo, mientras el futbolista se prepara para cerrar uno de los capítulos más importantes de su trayectoria, su nombre continúa expandiéndose en otros ámbitos. El campeón del mundo ha construido durante los últimos años una amplia red de negocios que trasciende el fútbol y comprende sectores tan diversos como la hotelería, el mercado inmobiliario, la gastronomía, la moda, las bebidas, la tecnología, la producción de contenidos y la propiedad de clubes. Su permanencia en Inter Miami le permite además mantener una importante fuente de ingresos deportivos, al mismo tiempo que sus actividades comerciales adquieren cada vez mayor relevancia dentro de su patrimonio.